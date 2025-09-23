المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لتفادي الإرهاق.. الأهلي السعودي يكسر "روتينه" قبل مباراة بيراميدز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:39 م 23/09/2025
أهلي جدة

أهلي جدة السعودي

كسر الألماني ماتياس يايسله، مدرب نادي الأهلي السعودي، "روتينه" في المباريات وذلك قبل مواجهة بيراميدز في إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز مع الأهلي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإنماء، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025".

ويشارك بيراميدز في هذه المباراة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي في النهائي.

وبدأ الفريق المصري هذه البطولة بالدور التمهيدي، حيث تأهل للدور الثاني بعدما انتصر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن إدارة نادي الأهلي السعودي قررت تجمع الفريق عند فندق إقامة قريب من ملعب مباراته مع بيراميدز وذلك قبل 7 ساعات فقط من المواجهة المنتظرة.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصدرها أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، سمح لكافة اللاعبين المغادرة إلى منازلهم عقب نهاية تدريبات أمس الإثنين، على أن يكون حضورهم إلى مقر الفندق قبل المباراة مباشرة.

وبين المصدر أن هذه الخطوة، التي اتخذها يايسله، تهدف إلى إراحة اللاعبين، ليكون حضورهم في يوم المباراة، أكثر تركيزًا، قبل انطلاقة المواجهة القارية المهمة.

وفضّل يايسله قيادة تدريب خفيف الإثنين، تفاديًا لإرهاق فريقه، الذي تعرض له في «الكلاسيكو» أمام الهلال، الجمعة الماضي، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي.

يشار إلى أن الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز يتوج بكأس آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي، ويتأهل إلى المرحلة التالية، قبل الأخيرة، من كأس القارات للأندية.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
الأهلي بيراميدز إنتركونتيننتال

