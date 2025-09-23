يستعد المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، لمواجهة جديدة أمام أحد أندية الدوري السعودي، حين يضرب موعدًا أمام أهلي جدة ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة، بحثًا عن التتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، ويستضيف اللقاء ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء".

ويصعد الفائز من مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة، إلى دور نصف النهائي من كأس إنتركونتيننتال، حيث سيواجه الفريق المتأهل من مواجهة ديربي الأمريكتين.

تجربة سعودية ليورتشيتش

تولى كرونسلاف يورتشيتش المهمة الفنية لنادي النصر السعودي، في وقت سابق، وكان ذلك في فترة مؤقتة بلغت 150 يومًا خاض خلالها 8 مباريات، ضمن منافسات الدوري وكأس الملك.

وقاد يورتشيتش فريق النصر خلال 8 مباريات، ونجح المدرب الكرواتي في قيادة فارس نجد للفوز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء وخسر في آخر.

أبرز مواجهات النصر في فترة ولاية يورتشيتش كانت أمام كبار الدوري السعودي، حيث التقى بفريق الهلال والشباب واتحاد جدة.

وتعادل النصر مع الهلال بهدفين لكل فريق، بينما نجح في التفوق أمام الشباب بهدف نظيف، بينما اكتسح منافسه اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف.

نتائج النصر تحت قيادة كرونسلاف يورتشيتش

- النصر 2-0 أحد (الدوري السعودي).

- الهلال 2-2 النصر(الدوري السعودي).

- النصر 0-3 الباطن (الدوري السعودي).

- النصر 0-1 الباطن (كأس الملك).

- النصر 4-3 الرياض (الدوري السعودي).

- النصر 1-0 الشباب (الدوري السعودي).

- اتحاد جدة 1-3 النصر (الدوري السعودي).

- الفتح 1-1 النصر (الدوري السعودي).