تشكيل بيراميدز أمام الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال.. مفاجأة زلاكة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:59 م 23/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

أعلن المدرب كرونسلاف يورتشيتش، تشكيل فريق بيراميدز الرسمي، لمواجهة الأهلي السعودي، المقرر إقامتها مساء اليوم، على أرضية ملعب الإنماء في جدة.

ويحل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، ضيفًا على نظيره أهلي جدة بطل دوري أبطال آسيا، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وشهد تشكيل بيراميدز مفاجأة هجومية، من جانب المدرب كرونسلاف يورتشيتش، بالدفع بمحمود زلاكة بصفة أساسية، بعدما شارك في اللقاءات الماضية من على مقاعد البدلاء.

وفضل مدرب بيراميدز الاحتفاظ بجناحه البرازيلي إيفرتون داسيلفا، على مقاعد البدلاء، كورقة رابحة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كلا من: محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

