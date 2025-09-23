تشكيل الأهلي السعودي أمام بيراميدز.. عودة جالينو

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله، تشكيل فريقه الأهلي السعودي، لمواجهة بيراميدز مساء اليوم، في لقاء على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وشهد تشكيل الأهلي السعودي عودة محترفه جالينو، بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المواجهة الماضية ضد الهلال في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الأهلي السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: محمد عبد الرحمن، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس

خط الوسط: إنزو ميلوت، فرانك كيسيه، فالينتين أتانجانا

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، جالينو

ويتواجد على مقاعد بدلاء أهلي جدة كلا من: عبد الرحمن الصانبي، عبد الله عبده، محمد سليمان، عبدالإله الخيبري، أيمن فلاتة، فهد الرشيدي، فراس البريكان، ريان حامد ، صالح أبو الشامات، زياد الجهني، زكريا هوساوي، علي مجرشي، ماتيوس جونسالفيس.