كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل الأهلي السعودي أمام بيراميدز.. عودة جالينو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:20 م 23/09/2025
فريق الأهلي السعودي

فريق الأهلي السعودي

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله، تشكيل فريقه الأهلي السعودي، لمواجهة بيراميدز مساء اليوم، في لقاء على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وشهد تشكيل الأهلي السعودي عودة محترفه جالينو، بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المواجهة الماضية ضد الهلال في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الأهلي السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: محمد عبد الرحمن، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس

خط الوسط: إنزو ميلوت، فرانك كيسيه، فالينتين أتانجانا  

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، جالينو

ويتواجد على مقاعد بدلاء أهلي جدة كلا من: عبد الرحمن الصانبي، عبد الله عبده، محمد سليمان، عبدالإله الخيبري، أيمن فلاتة، فهد الرشيدي، فراس البريكان، ريان حامد ، صالح أبو الشامات، زياد الجهني، زكريا هوساوي، علي مجرشي، ماتيوس جونسالفيس.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
الأهلي السعودي بيراميدز جالينو

