المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد مسيرة أصعب.. بيراميدز يعادل إنجاز الأهلي حاملًا كأس نصف الأرض

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:38 م 23/09/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

توج نادي بيراميدز بكأس القارات الثلاث أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، متفوقًا على أهلي جدة السعودي، في مباراة تاريخية منحت السماوي الأفضلية على حساب قلعة الكؤوس.

وحسم فريق بيراميدز تفوقه أمام نظيره بيراميدز بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، وأقيمت أحداثه على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء".

بيراميدز بطل نصف الأرض

واصل فريق بيراميدز مسلسل تفوقه، إذ أصبح معتادًا في الوقت الحالي تتويجه بالألقاب بعد أن عاش السماوي فترة صعبة عانى فيها من سوء الحظ في اللحظات الأخيرة.

ورفع نادي بيراميدز لقب كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ليتوج باللقب الثالث له في تاريخه، إلا أن البطولة التي حصدها أمام أهلي جدة تحمل طابعًا خاصًا كونها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

توج بيراميدز بلقب كأس مصر على حساب فريق زد، في أول بطولة تدخل خزائن النادي السماوي، لتكون بمثابة حجر الأساس لانطلاقة تجاوزت حدود الألقاب المحلية.

ورفع بيراميدز من سقف طموحاته ليحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفوق على ماميلودي صنداونز، ليتوج بلقبه الثاني تاريخيًا الذي منحه الانطلاقة صوب كأس إنتركونتيننتال.

وحجز بيراميدز مقعده في كأس العالم للأندية 2029، بالإضافة إلى فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي حين يواجه نهضة بركان المغربي في ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

مسيرة أصعب

عادل بيراميدز إنجاز الأهلي بالتتويج بلقب كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، إلا أن طريق السماوي في المسابقة كان أصعب من مواطنه الأحمر.

إذ واجه فريق الأهلي نظيره العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، في ملعب القاهرة الدولي وسط جماهيره، للمنافسة على كأس القارات الثلاث، دون أن يلتقي ببطل أوقيانوسيا، أوكلاند سيتي.

واستضاف الأهلي نظيره العين الإماراتي في القاهرة، وسط حضور جماهيري كامل العدد للأحمر وهو ما سهل مهمته نحو الظفر بلقب كأس القارات الثلاث.

مسيرة بيراميدز تختلف إذ بدأ السماوي المنافسة من الدور الأول بمواجهة أوكلاند سيتي ونجح في عبوره بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة أهلي جدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتفوق بيراميدز على أهلي جدة بنتيجة (3-1) في ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة "الإنماء" وسط حضور جماهيري كامل العدد لفريق الراقي.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg