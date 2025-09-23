توج نادي بيراميدز بكأس القارات الثلاث أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، متفوقًا على أهلي جدة السعودي، في مباراة تاريخية منحت السماوي الأفضلية على حساب قلعة الكؤوس.

وحسم فريق بيراميدز تفوقه أمام نظيره بيراميدز بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، وأقيمت أحداثه على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء".

بيراميدز بطل نصف الأرض

واصل فريق بيراميدز مسلسل تفوقه، إذ أصبح معتادًا في الوقت الحالي تتويجه بالألقاب بعد أن عاش السماوي فترة صعبة عانى فيها من سوء الحظ في اللحظات الأخيرة.

ورفع نادي بيراميدز لقب كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ليتوج باللقب الثالث له في تاريخه، إلا أن البطولة التي حصدها أمام أهلي جدة تحمل طابعًا خاصًا كونها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

توج بيراميدز بلقب كأس مصر على حساب فريق زد، في أول بطولة تدخل خزائن النادي السماوي، لتكون بمثابة حجر الأساس لانطلاقة تجاوزت حدود الألقاب المحلية.

ورفع بيراميدز من سقف طموحاته ليحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفوق على ماميلودي صنداونز، ليتوج بلقبه الثاني تاريخيًا الذي منحه الانطلاقة صوب كأس إنتركونتيننتال.

وحجز بيراميدز مقعده في كأس العالم للأندية 2029، بالإضافة إلى فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي حين يواجه نهضة بركان المغربي في ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

مسيرة أصعب

عادل بيراميدز إنجاز الأهلي بالتتويج بلقب كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، إلا أن طريق السماوي في المسابقة كان أصعب من مواطنه الأحمر.

إذ واجه فريق الأهلي نظيره العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، في ملعب القاهرة الدولي وسط جماهيره، للمنافسة على كأس القارات الثلاث، دون أن يلتقي ببطل أوقيانوسيا، أوكلاند سيتي.

واستضاف الأهلي نظيره العين الإماراتي في القاهرة، وسط حضور جماهيري كامل العدد للأحمر وهو ما سهل مهمته نحو الظفر بلقب كأس القارات الثلاث.

مسيرة بيراميدز تختلف إذ بدأ السماوي المنافسة من الدور الأول بمواجهة أوكلاند سيتي ونجح في عبوره بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة أهلي جدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتفوق بيراميدز على أهلي جدة بنتيجة (3-1) في ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة "الإنماء" وسط حضور جماهيري كامل العدد لفريق الراقي.