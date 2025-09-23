المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب أهلي جدة: بيراميدز استحق الفوز.. ونعيش موقفا صعبا بعد الهزيمة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:37 ص 24/09/2025
ماتياس يايسله

ماتياس يايسله

أكد ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، أن فريق بيراميدز استحق الفوز بكأس القارات الثلاث، مشيراً إلى أن فريقه يعيش موقفاً صعباً بعد الهزيمة.

وحسم فريق بيراميدز تفوقه أمام نظيره بيراميدز بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، وأقيمت أحداثه على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء".

وتوج نادي بيراميدز بكأس القارات الثلاث أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، متفوقًا على أهلي جدة السعودي، في مباراة تاريخية منحت السماوي الأفضلية على حساب قلعة الكؤوس.

تصريحات مدرب أهلي جدة

وقال يايسله في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز: "نحن في موقف صعب بعد الهزيمة، بيراميدز استحق الفوز ارتكبنا أخطاء ولا يمكن أن يكون الوضع ذلك في النهائي".

وأضاف: "كرتين طويلة وخطأين، لم نكن متوقعين ذلك ولكن بيراميدز استحق الفوز".

وواصل: "الهدفان جاءا من كرتين طويلتين نتيجة أخطاء دفاعية، ولم يتمكن اللاعبون من التعامل معهما كما فعلوا في المباريات السابقة، هذه هي كرة القدم، عندما ترتكب الأخطاء تستقبل الأهداف".

وأكمل مدرب أهلي جدة: "سنعالج الأخطاء وفي المستقبل تأكد أننا سنصلح ذلك، إذا تجنبنا الأخطاء سيكون وضعنا جيد جيداً، في هذا المستوى من واجبنا التأكد أن الأخطاء لا تتكرر مرة أخرى".

وتابع: "كان واضح أن جالينو يستطيع المشاركة وتشاورنا مع الفريق الطبي وكان مقنع لنا أنه سيؤدي ولكن لم يحدث ذلك وقمنا بتغييره".

وأردف: "في بعض الأحيان تحدث في كرة القدم أمور سخيفة خارج الإرادة، ثقوا بي واجبنا التأكد أن الأخطاء لا تتكرر مرة أخرى".

وأكمل يايسله: "من الواضح أننا بنينا شيء مميز خلال الموسم الماضي، ولكن الجدول الصعب أعتقد أدى إلى هذا التراجع، وهذا التراجع يعطي مؤشر أننا بحاجة إلى عمل أكثر".

وأتم مدرب أهلي جدة تصريحاته: "أعتذر للجماهير كانوا يستحقون أكثر من ذلك ويجب أن ننهض ونظهر الشجاعة للتحسين في كثير من الأمور".

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال ماتياس يايسله

