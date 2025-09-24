نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء لعل أبرزها تتويج نادي بيراميدز بكأس القارات الثلاث على حساب أهلي جدة، بالإضافة لانتصار الأهلي على حرس الحدود وتعثر الزمالك بالتعادل مع الجونة في الدوري المصري.

وجاءت أبرز أخبار أمس الثلاثاء كالتالي:

يورتشيتش: أهلي جدة كان يمر بفترة ضغط.. وفخور بالمستوى الذي وصل إليه بيراميدز

أعرب كورنوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، عن سعادته بالتتويج بكأس القارات الثلاث، مشيراً إلى أنه فخور بالمستوى الذي وصل إليه الفريق.

"موافقة استثنائية".. يلا كورة يكشف كواليس اعتذار ياسر لمروان بموافقة الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل ما دار بين ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، عقب مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

بطل القارات الثلاث.. كم حصد بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال للأندية؟

توج نادي بيراميدز بأول كؤوس إنتركونتيننتال للأندية 2025، اليوم الثلاثاء، بعدما تفوق بثلاثة أهداف لواحد على مضيفه الأهلي السعودي في مباراة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

دعما للمنتخب.. نقل المباريات من استاد القاهرة بعد قمة الأهلي والزمالك

قررت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الثلاثاء، نقل جميع مباريات الدوري التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، بعد مواجهة الأهلي والزمالك في القمة.

بطل نصف الأرض.. بيراميدز يتلاعب بأهلي جدة ويهزمه بثلاثية مع الرأفة

توج نادي بيراميدز، بلقب بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، عقب انتصاره على حساب نظيره أهلي جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب الإنماء، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

فيريرا يتحدث قبل القمة عن.. إصابات الزمالك.. وخسارة النقاط

تحدث المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تعادل الأبيض أمام الجونة في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يعلن رسميا حجم إصابة دونجا أمام الجونة

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن إصابة نبيل عماد دونجا، لاعب الوسط، التي تعرض لها خلال مباراة الجونة في الدوري.

الصدارة ما زالت بيضاء.. الجونة يوقف انتصارات الزمالك في الدوري المصري

فقد نادي الزمالك نقطتين أمام ضيفه الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعادل (1-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

طاقم حكام جابوني لإدارة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مواجهة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

النحاس يتحدث عن.. عودة الأهلي للانتصارات.. حالة المصابين.. وسبب استبدال جراديشار

تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى حالة المصابين قبل القمة أمام الزمالك.

قبل قمة الزمالك.. الأهلي يواصل صحوته في الدوري بفوز صعب على حرس الحدود

واصل النادي الأهلي تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 3-2، أمام حرس الحدود.

"الراتب ومدة العقد".. تقارير برتغالية تكشف تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج

كشفت صحيفة أو جوجو البرتغالية، عن أن النادي الأهلي تقدم بعرض للتعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب رحيله مؤخرًا عن تدريب بنفيكا.