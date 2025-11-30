توج فلامنجو البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس، بعد الفوز على مواطنه بالميراس بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وحصد فلامنجو اللقب رقم 4 في تاريخه بكأس ليبرتادوريس، ليصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجًا باللقب.

ويلعب فلامنجو أمام كروز أزول المكسيكي في نهائي كأس الأمريكتين ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول

وتقام مباراة فلامنجو وكروز أزول، يوم 10 ديسمبر المقبل في قطر، في كأس الأمريكتين ببطولة إنتر كونتيننتال.

ويلعب الفائز من مباراة فلامنجو وكروز أزول، أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

وكان بيراميدز قد فاز على أهلي جدة السعودي، في مباراة ربع النهائي، بكأس إنتر كونتيننتال.

وتفوق فلامنجو على بالميراس، الذي كان يمتلك نفس عدد ألقابه، ويصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجًا بلقب كوبا ليبرتادوريس.

وبشكل عام، أصبح هذا اللقب هو رقم 25 للأندية البرازيلية، ليتساوى مع الأندية الأرجنتينية في عدد الألقاب. وانتقم فلامنجو من بالميراس، حيث إنه كان قد خسر اللقب أمامه في 2021.

وتوج فيليبي لويس مدرب فلامنجو، بلقب كوبا ليبرتادوريس، لاعبًا ومدربًا مع نفس النادي، حيث إنه كان قد حصد اللقب في 2019 وهو لاعبًا بالنادي.