فيليبي لويس مدرب فلامنجو والمدافع السابق لأتلتيكو مدريد، يُعد أحد الشخصيات الأساسية في الفوز باللقب الرابع لفلامنجو في كأس ليبرتادوريس.

وتوج فريق فلامنجو البرازيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ببطولة كوبا ليبرتادوريس بعد الفوز على مواطنه بالميراس بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وهذا يُعتبر أعظم إنجاز في مسيرة فيليبي لويس التدريبية الناشئة (حيث بدأ تدريب الفريق الأول في 30 سبتمبر 2024، بعد أن اعتزل اللعب في نهاية عام 2023، أي قبل ثمانية أشهر فقط).

نجاح فيليبي لويس يُعد معجزة، ففي أكثر من عام بقليل كمدرب، فاز بالفعل بكأس كامبيوناتو كاريوكا، وكأس البرازيل، والسوبركوبا، بالإضافة إلى الفوز باللقب الرابع لفلامنجو في كأس ليبرتادوريس (بعد أعوام 1981 و2019 و2022)، وهو إنجاز كبير للنادي، إذ لا يوجد أي نادٍ برازيلي آخر يمتلك أربعة ألقاب.

فلامنجو أصبح الآن يشارك الرقم القياسي مع ريفر بليت وإستوديانتس (4 ألقاب)، أما المتقدمون عليهم فهم بينارول (5 ألقاب)، وبوكا جونيورز (6 ألقاب)، وإنديبندينتي (7 ألقاب)، الذين يظلون أكثر الأندية نجاحًا في البطولة.

ورث الشغف من مُعلمه سيميوني

تقوم "ثورة فيليبي لويس" على الشغف الذي ورثه من معلمه دييجو سيموني وفهمه العميق للعبة، مع تشكيلات تضرب توازنًا مثاليًا بين القوة البدنية والفن، وتضم لاعبين مميزين مثل صامويل لينو، لويز أراوخو، أليكس ساندرو، التشيلي بولجار، ولاعبي الدوري الإسباني السابقين إيمرسون رويال، جونزالو بلاتا، ودانيلو (الذي يلعب كقلب دفاع)، والأوروجواياني دي أراسكايتا، والأسطورة جورجينيو، ومن بين لاعبي الفريق أيضًا الإسباني ساؤول نيجيز، على الرغم من أنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة الليلة.

قد يكون فيليبي لويس على أعتاب أكبر أسبوع في مسيرته المهنية بعد الفوز بهذا اللقب، يتصدر فلامنجو الدوري البرازيلي بفارق خمس نقاط عن بالميراس، وما زال على فلامنجو أن يواجه فريق سيسار المتواضع (الأربعاء القادم) وميراسول صاحب المركز الرابع والمفاجأة هذا الموسم.

أما بالميراس، فلا يزال عليه مواجهة أتلتيكو مينيرو وسيسار، وبمعنى آخر، فإن فوز فلامنجو يوم الأربعاء المقبل سيضمن لهم اللقب رسميًا من الناحية الرياضية، أما التعادل في تلك المباراة قبل الأخيرة فلن يكون كافيًا، لأنه في البرازيل في حال تساوي النقاط، يكون عامل كسر التعادل الأول هو عدد الانتصارات، وإذا فاز بالميراس في ذلك اليوم، سيصبح لديهم نفس عدد الانتصارات (22)، ما يترك الباب مفتوحًا أمام يوم أخير محتمل أن يكون مثيرًا للغاية.

تأثير فيليبي لويس المتأثر بوضوح بدييجو سيميوني، كبير لدرجة أن فلامنجو يحاول منذ فترة تجديد عقده، وينتهي العقد الحالي للويس في الأيام القادمة، وهو يتطلع لعقد جديد مع فلامنجو لمدة عام أو ربما للانتقال إلى أوروبا.

وقد يكون هذا الأمر مبكرًا بعض الشيء، خاصة وأن انتهاء عقده الحالي في ديسمبر المقبل لا يسمح له ببدء فصل جديد في نادٍ أوروبي كبير بالطريقة المعتادة وهو ما يفضله، ويفضل أن يكون ذلك خلال الصيف الأوروبي.

فيليبي لويس يصنع التاريخ لأسباب عدة أخرى، فهو ثاني مدرب برازيلي يفوز بكأس ليبرتادوريس كلاعب (فاز مرتين في 2019 و2022) وكمدرب (2025) مع نفس الفريق (فلامنجو). وكان الأول هو ريناتو جاوتشو مع جريميو (1983 كلاعب و2017 كمدرب).

تتويج فلامنجو بلقب كوبا ليبرتادوريس، يجعله يواجه كروز أزول المكسيكي في نهائي كأس الأمريكتين ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتقام مباراة فلامنجو وكروز أزول، يوم 10 ديسمبر المقبل في قطر، في كأس الأمريكتين ببطولة إنتر كونتيننتال.

ويلعب الفائز من مباراة فلامنجو وكروز أزول، أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.