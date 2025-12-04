توج نادي فلامنجو البرازيلي، بلقب الدوري البرازيلي للمرة التاسعة في تاريخه، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وحسم فلامنجو اللقب بعد الفوز على سيارا بهدف نظيف في الجولة 37، سجله صامويل لينو في الدقيقة 37 من عمر المباراة،.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 78 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي، متقدمًا بفارق 5 نقاط كاملة عن بالميراس، ليضمن التتويج بالبطولة رسميًا دون انتظار الجولة الأخيرة.

ويأتي تتويج فريق فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي، بعد 5 أيام فقط من التتويج ببطولة كأس ليبرتادوريس على حساب بالميراس.

منافس بيراميدز المحتمل

يعتبر فلامنجو، منافس محتمل لنادي بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، حيث يستعد الفريق البرازيلي لملاقاة كروز أزول المكسيكي يوم 10 ديسمبر الجاري في مباراة كأس الأمريكتين من البطولة.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، نادي بيراميدز في كأس التحدي الذي يقام يوم 13 ديسمبر الجاري من بطولة كأس إنتركونتيننتال.