تعادل نادي كروز أزول المكسيكي مع نظيره تايجرز أونال بهدف لمثله، فجر اليوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري المكسيكي.

وسجل جابرييل هرنانديز هدف التعادل لكروز أزول في الدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء، بعد أن سجل أنخيل كوريا هدف التقدم لتايجرز أونال في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وتقام مباراة الإياب لحسم المتأهل إلى نهائي الدوري المكسيكي، فجر يوم الأحد المقبل.

منافس بيراميدز المحتمل

يعتبر كروز أزول المكسيكي، منافس محتمل لنادي بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، حيث يستعد الفريق المكسيكي لملاقاة فلامنجو البرازيلي يوم 10 ديسمبر الجاري في مباراة ديربي الأمريكتين من البطولة.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، نادي بيراميدز في كأس التحدي الذي يقام يوم 13 ديسمبر الجاري من بطولة كأس إنتركونتيننتال.