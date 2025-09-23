أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مساء اليوم الثلاثاء، نقل مباريات بطولة كأس القارات للأندية 2025 والتي يشارك فيها فريق بيراميدز.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال بعدما انتصر على الأهلي السعودي بطل آسيا بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي.

وينتظر بيراميدز الفائز من مباراة كروز أزول مع فلامنجو التي ستقام غدًا الأربعاء، في قطر، لمواجهته في نصف النهائي.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل قارة أوروبا في الموسم الماضي، ينتظر الفائز من مباراة بيراميدز ضد (الفائز من مباراة كروز أزول وفلامنجو)، لمواجهته في المباراة النهائية التي ستلعب على لقب البطولة القارية.

وأشارت الصفحة الرسمية لشبكة بي إن سبورتس الإخبارية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن البطولة التي ستقام في قطر خلال الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر الجاري، ستنقل عبر شبكة "بي إن سبورتس".

ويطلق على نادي بيراميدز حاليًا "بطل نصف الأرض"، بعدما حصد لقب كأس القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، على حساب أهلي جدة.