المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بمشاركة بيراميدز.. بي إن سبورتس تعلن نقل مباريات إنتركونتيننتال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:45 م 09/12/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مساء اليوم الثلاثاء، نقل مباريات بطولة كأس القارات للأندية 2025 والتي يشارك فيها فريق بيراميدز.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال بعدما انتصر على الأهلي السعودي بطل آسيا بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي.

وينتظر بيراميدز الفائز من مباراة كروز أزول مع فلامنجو التي ستقام غدًا الأربعاء، في قطر، لمواجهته في نصف النهائي.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل قارة أوروبا في الموسم الماضي، ينتظر الفائز من مباراة بيراميدز ضد (الفائز من مباراة كروز أزول وفلامنجو)، لمواجهته في المباراة النهائية التي ستلعب على لقب البطولة القارية.

وأشارت الصفحة الرسمية لشبكة بي إن سبورتس الإخبارية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن البطولة التي ستقام في قطر خلال الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر الجاري، ستنقل عبر شبكة "بي إن سبورتس".

ويطلق على نادي بيراميدز حاليًا "بطل نصف الأرض"، بعدما حصد لقب كأس القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، على حساب أهلي جدة.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
كأس القارات باريس سان جيرمان فلامنجو بي إن سبورتس بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg