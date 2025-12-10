المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

منافس بيراميدز.. موعد والقناة الناقلة لديربي الأمريكتين بين كروز أزول وفلامنجو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:15 م 10/12/2025
بيراميدز

بيراميدز

يترقب نادي بيراميدز، معرفة منافسه في مباراة كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، مساء اليوم الأربعاء.

ويستعد السماوي لخوض مباراة قوية في بطولة إنتركونتيننتال، في انتظار الفائز من مباراة كروز أزول وفلامنجو في ديربي الأمريكتين في البطولة في قطر.

وكان قد فاز بيراميدز في مباراته الأخيرة في البطولة على أهلي جدة، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين في كأس بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، في لقاء شهد تألق فيستون ماييلي الذي سجل ثلاثية ليقود فريقه للدور المقبل في البطولة.

موعد والقناة الناقلة لديربي الأمريكتين بين كروز أزول وفلامنجو

يلتقي ناديا كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ديربي الأمريكتين المؤهلة لمباراة كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أحمد بن علي، مواجهة اليوم بين فلامينجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي في ديربي الأمريكتين.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة فلامينجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي في ديربي الأمريكتين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس HD4" أحداث مباراة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي، في ديربي الأمريكتين.

ويلعب الفائز من مباراة كروز أزول وفلامنجو، مع بيراميدز في مباراة كأس التحدي يوم 13 ديسمبر الجاري.

