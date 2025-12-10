يترقب نادي بيراميدز، معرفة منافسه في مباراة كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، مساء اليوم الأربعاء.

ويستعد السماوي لخوض مباراة قوية في بطولة إنتركونتيننتال، في انتظار الفائز من مباراة كروز أزول وفلامنجو في ديربي الأمريكتين في البطولة في قطر.

وكان قد فاز بيراميدز في مباراته الأخيرة في البطولة على أهلي جدة، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين في كأس بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، في لقاء شهد تألق فيستون ماييلي الذي سجل ثلاثية ليقود فريقه للدور المقبل في البطولة.

موعد والقناة الناقلة لديربي الأمريكتين بين كروز أزول وفلامنجو

يلتقي ناديا كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ديربي الأمريكتين المؤهلة لمباراة كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أحمد بن علي، مواجهة اليوم بين فلامينجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي في ديربي الأمريكتين.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة فلامينجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي في ديربي الأمريكتين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس HD4" أحداث مباراة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي، في ديربي الأمريكتين.

ويلعب الفائز من مباراة كروز أزول وفلامنجو، مع بيراميدز في مباراة كأس التحدي يوم 13 ديسمبر الجاري.