يأمل أندريس جودينو، حارس مرمى كروز أزول، في الوصول لنهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال أمام باريس سان جيرمان، وذلك بعد تخطي فلامنجو البرازيلي في ربع النهائي وبيراميدز في نصف النهائي.

وقال حارس كروز أزول في تصريحات عبر الموقع الرسمي لفيفا: "متحفزون لخوض بطولة إنتركونتيننتال، لأننا نُدرك أهمية البطولة، ونعلم أنها بطولة دولية وتابعة لفيفا، وتُشارك فيها أكبر الفرق، وهذا يُحفّزنا، وأنا متأكد من أننا سنواجهها بحماس كبير وعزيمة كبيرة أيضًا".

وأضاف: "نادي كروز أزول كبير، ونحن ملزمين بالمنافسة على كل البطولات التي نشارك فيها، وهذا ما سنفعله في إنتركونتيننتال".

وأوضح حارس كروز أزول: "بمجرد معرفة وجود فرق بمكانة باريس سان جيرمان نكون متحفزين جدًا، إن إمكانية خوض نهائي مستقبلي ضد باريس سان جيرمان أمرٌ مذهل بكل تأكيد".

قبل أن ينهي: "كل الاحترام لفريق باتشوكا الذي وصل للنهائي في النسخة الماضية، فقد قدموا أداءً رائعًا في كأس الإنتركونتيننتال، هذا يستحق الاحترام والتهنئة".

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع الفائز من مباراة فلامنجو وكروز أزول لمواجهته على كأس التحدي في الدور نصف النهائي من كأس إنتركونتيننتال 2025.