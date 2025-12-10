أعلن الجهاز الفني لفريقي فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي، تشكيل مباراة الفريقين في بطولة إنتركونتيننتال.

ويلعب كروز أزول مع فلامنجو مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس القارات.

وينتظر بيراميدز، الفائز من مباراة فلامنجو البرازيلي، وكروز أزول المكسيكي، لمواجهته في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

تشكيل كروز أزول جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريس جودينو.

في الدفاع: خورخي سانشيز، ويلر ديتا، أنخيل ماركيز، كارلوس رودريجيز.

في الوسط: إريك ليرة، إجناثيو ريفيرو، خوسيه باراديلا، جونزالو بيوفي.

في الهجوم: جابرييل فرنانديز، كارلوس روتوندي.

تشكيل فلامنجو جاء كالتالي:

أجوستين روسي في حراسة المرمى.

في الدفاع: غييرمو فاريلا، ليو أورتيز، ليو بيريرا، أليكس ساندرو.

في الوسط: إريك بولجار، جورجينيو، جورجيان دي أراسكايتا، خورخي كاراسكال، صامويل لينو.

في الهجوم: برونو هنريكي.

وتأهل بيراميدز، إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في ربع النهائي.

بينما يلعب فلامنجو (بطل كوبا ليبرتادوريس)، وكروز أزول (بطل كونكاكاف)، في مباراة كأس الأمريكتين بربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

بينما ينتظر باريس سان جيرمان، الفائز في مباراة نصف النهائي، لمواجهته في المباراة النهائية.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال الموسم الماضي.