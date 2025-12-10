هبطت الطائرة التي تقل بعثة نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، في مطار حمد الدولي بدولة قطر، استعدادًا لخوض مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك فريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتخطيه أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأهلي جدة السعودي، ضمن المراحل الأولى من المسابقة.

وتخطى نادي بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتفوق على أهلي جدة بنتيجة (3-1).

نادي بيراميدز يصل إلى قطر

وصلت بعثة نادي بيراميدز اليوم الأربعاء، إلى قطر للتحضير لمباراة كأس التحدي التي سيخوضها الفريق يوم 13 ديسمبر الجاري.

ويواجه فريق بيراميدز، الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي إنتركونتيننتال بحثًا عن التتويج بلقب كأس التحدي.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن اللجنة المنظمة للبطولة نظمت استقبالًا رسميًا البعثة فور وصولها إلى مطار حمد الدولي.

ويلتقي فريق كروز أزول المكسيكي بنظيره فلامنجو البرازيلي، اليوم الأربعاء، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق فوز هام لاستكمال منافسات البطولة، وبلوغ المباراة النهائية من كأس إنتركونتيننتال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.