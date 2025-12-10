حرص نادي بيراميدز لمتابعة مباراة كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في ديربي الأمريكتين ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الإنتركونتيننتال المقامة في قطر.

ويلعب كروز أزول مع فلامنجو مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة إنتركونتيننتال.

وأشار المركز الإعلامي لنادي بيراميدز إلى أن أعضاء بعثة الفريق التي وصلت إلى قطر مساء اليوم الأربعاء، توجهت إلى ملعب أحمد بن علي المونديالي، لمتابعة المباراة.

وينتظر بيراميدز الفائز من هذه المباراة لمواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة القارية، والفائز منها سيتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

وتأهل بيراميدز، إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في ربع النهائي.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال الموسم الماضي.

لمتابعة ما يحدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

يشار إلى أن بيراميدز يطمح للعودة من قطر بالتأهل للنهائي على أقل تقدير بعدما تعثر بالتعادل 2-2 في أخر مباراة محلية ضد بتروجت في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

لمشاهدة صور من متابعة جهاز بيراميدز للمباراة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم