كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

ضرب موعدًا مع بيراميدز.. فلامنجو إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:55 م 10/12/2025 تعديل في 09:14 م
فلامنجو وكروز أزول

صورة من مباراة فلامنجو وكروز أزول

حسم فريق فلامنجو البرازيلي التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025 بعدما انتصر على كروز أزول بنتيجة 2-1.

والتقى كروز أزول المكسيكي، مع فلامنجو البرازيلي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال المقامة في قطر.

وبادر جيورجيان دي أراسكايتا بالتسجيل لفريق فلامنجو في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل خورخي سانشيز للفريق المكسيكي في الدقيقة 44، ثم سجل جيورجيان أراسكايتا الهدف الثاني للفريق البرازيلي ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبهذه النتيجة، يصل فلامنجو لنصف النهائي لمواجهة بيراميدز الذي انتصر على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز مع فلامنجو في السابعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب أحمد بن علي، في لقاء يتأهل فيه الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي.

يُشار إلى أن مسيرة النادي الأهلي في النسخة الماضية من كأس إنتركونتيننتال قد توقفت عند الدور نصف النهائي بعدما تلقى هزيمة من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح.

بيراميدز نجح في الموسم الماضي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على حساب الأهلي السعودي.

لمتابعة ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

دوري أبطال أفريقيا كأس القارات باريس سان جيرمان فلامنجو بيراميدز إنتركونتيننتال كروز أزول

