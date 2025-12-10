المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة عالمية جديدة تقترب.. موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:59 م 10/12/2025 تعديل في 09:14 م
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

ضرب فريق فلامنجو البرازيلي موعدا مع بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025 بعدما انتصر على كروز أزول بنتيجة 2-1.

والتقى كروز أزول المكسيكي، مع فلامنجو البرازيلي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال المقامة في قطر.

وبادر جيورجيان دي أراسكايتا بالتسجيل لفريق فلامنجو في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل خورخي سانشيز للفريق المكسيكي في الدقيقة 44، ثم سجل جيورجيان أراسكايتا الهدف الثاني للفريق البرازيلي ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبهذه النتيجة، يصل فلامنجو لنصف النهائي لمواجهة بيراميدز الذي انتصر على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال 2025

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز مع فلامنجو في السابعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب أحمد بن علي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة القارية، علما بأن الفائز من هذه المباراة سيتوج بكأس التحدي.

كما سيتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لمواجهة باريس سان جيرمان في لقاء يقام يوم 17 ديسمبر الجاري.

بطولات بيراميدز:

1- كأس مصر 2023-24.

2- كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

3- كأس السوبر الأفريقي 2025-26.

4- دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

مباراة فلامنجو القادمة
فلامنجو بيراميدز كروز أزول إنتركونتيننتال 2025

