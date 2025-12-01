ضرب فريق فلامنجو البرازيلي موعدا مع نادي بيراميدز في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وانتصر مساء اليوم الأربعاء فريق فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال.

وكان بيراميدز في انتظار الفائز من ديربي الأمريكتين من أجل مواجهته في نصف النهائي في لقاء يتوج خلاله الفائز بكأس يسمى بكأس التحدي، كما أنه سيصعد للمباراة النهائية لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويطمح بيراميدز للتتويج باللقب الخامس له في تاريخه بعد الآتي:

1- كأس مصر 2023-24.

2- كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

3- كأس السوبر الأفريقي 2025-26.

4- دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

بيراميدز ينتظر كتابة تاريخ جديد للأندية المصرية في بطولات فيفا

ويتطلع بيراميدز لكتابة تاريخ جديد للأندية المصرية في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ وقتها سيكون بيراميدز أول فريق مصري يصل لنهائي بطولة تنظمها فيفا في إنجاز لم يتحقق من قبل.

الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لعب في بطولات فيفا الرسمية قبل بيراميدز ولكن لم يصل للنهائي في أي مرة كالتالي:

كأس العالم للأندية

1- نسخة 2005.. اكتفى بالمركز السادس.

2- نسخة 2006.. اكتفى بالمركز الثالث.

3- نسخة 2008.. اكتفى بالمركز السادس.

4- نسخة 2012.. اكتفى بالمركز الرابع.

5- نسخة 2013.. اكتفى بالمركز السادس.

6- نسخة 2020.. اكتفى بالمركز الثالث.

7- نسخة 2021.. اكتفى بالمركز الثالث.

8- نسخة 2022.. اكتفى بالمركز الرابع.

9- نسخة 2023.. اكتفى بالمركز الثالث.

10- نسخة 2025.. ودع البطولة من دور المجموعات.

إنتركونتيننتال:

نسخة 2024.. الأهلي ودعها من نصف النهائي أمام باتشوكا.