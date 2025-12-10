المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب فلامنجو: وصول بيراميدز لنصف نهائي إنتركونتيننتال دليل على قوته

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:31 م 10/12/2025
فيليبي لويس

فيليبي لويس - صورة أرشيفية

تحدث فيليبي لويس، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، عن مباراة فريقه أمام كروز أزول، التي جمعت بين الفريقين في كأس ديربي الأمريكيتين، موضحًا ما يعرفه عن بيراميدز قبل اللقاء المرتقب بينهما في كأس التحدي.

وتفوق فريق فلامنجو على نظيره كروز أزول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما في ديربي الأمريكتين، ليتأهل النادي البرازيلي لمواجهة نظيره بيراميدز في كأس التحدي السبت القادم.

تصريحات فيليبي لويس

استهل فيليبي لويس، مدرب نادي فلامينجو البرازيلي، تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة كروز أزول، قائلًا: "لم أشاهد أي شيء بعد عن بيراميدز، يجب أن أدرسهم غدًا، لكن فوز فريق على الأهلي (3-1) يدل على أنه فريق قوي ومتماسك بلا شك".

وأضاف: "سألت محلليّ فريقي وقالوا إنه فريق يتمتع بقوة هجومية هائلة، ومهاجم يستغل المساحات، ودفاع قوي بدنيًا، وصوله إلى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال دليل على قوته".

وقال عن مباراة كروز أزول: "كان الأمر تكتيكيًا بالكامل، فريقهم فريق رائع، يتمتع بجودة عالية، استخلصوا الكرة منا في الشوط الأول في الشوط الثاني، أجرينا تعديلات، وشعر اللاعبون بتحسن، وتمكنا من اللعب وفرض أسلوبنا الكروي".

وأكمل: "كان من الممكن الحديث عن الإرهاق البدني إذا تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني، لكن العكس هو الصحيح ركض الفريق كثيرًا في الشوط الثاني، رأينا لاعبين مثل برونو هنريكي، البالغ من العمر 35 عامًا، يواصلون استغلال المساحات والضغط حتى نهاية المباراة، واستمر الفريق في محاولة الهجوم والوصول إلى منطقة الخصم حتى النهاية".

وزاد: "أشعر أن اللاعبين يتأقلمون مع أرضية الملعب السريعة جدًا، ومع الكرة تحديدًا، فهي زلقة جدًا وتتحرك بسرعة كبيرة، لا يزال اللاعبون يتأقلمون مع هذه الكرة، لاحظنا العديد من الأخطاء البسيطة في التحكم بالكرة والتمرير، وهي أخطاء لا يرتكبها اللاعبون عادةً".

وأتم حديثه: "أرضية ملعب مركز التدريب تختلف قليلاً عن أرضية الملعب الرئيسي، هذه الأرضية مشابهة لأرضية ملعبي كورينثيانز وإنتر".

مباراة فلامنجو القادمة
فلامنجو فيليبي لويس بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

