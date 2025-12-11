المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. إصابة أفشة.. منافس بيراميدز في إنتركونتيننتال.. ومواعيد كأس مصر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:18 ص 11/12/2025
أفشة

أفشة - لاعب الأهلي

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة مساء الأربعاء، تزامنًا مع كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب محمد مجدي أفشة، بجانب تعرف بيراميدز على منافسه المقبل في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025، إضافة إلى تحديد مواعيد مباريات كأس مصر.

وفيما يلي، أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

تدريبات الأهلي

يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي في كأس الرابطة المصرية، إذ أشرف المدرب الدنماركي ييس توروب على حصة تدريبية جماعية الأربعاء.

ماذا دار في مران الأهلي قبل لقاء إنبي؟

راحة لرباعي الأهلي

منح النادي الأهلي راحة مدتها 5 أيام لكل من محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد بعد عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب.

الأهلي يمنح لاعبيه العائدين من كأس العرب راحة 5 أيام

إصابة أفشة

أوضح النادي الأهلي طبيعة إصابة اللاعب محمد مجدي أفشة التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر الأخيرة بكأس العرب 2025 أمام الأردن.

الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أفشة مع منتخب مصر

كرة جديدة في تدريبات منتخب مصر

شهدت تدريبات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن التدرب بالكرة الرسمية الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2025، فيما يواصل اللاعبون استعداداتهم لمواجهة نيجيريا وديًا، الثلاثاء المقبل.

بالصور.. الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025

منافس بيراميدز

تأهل فلامنجو البرازيلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 على حساب كروز أزول المكسيكي، ليضرب موعدًا مع بيراميدز.

فلامنجو إلى نصف نهائي إنتركونتيننتال

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

مدرب فلامنجو يتحدث عن بيراميدز

مواعيد مباريات كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 إضافة إلى المباريات المتبقية من دور الـ32 لمنافسات كأس مصر 2025-2026.

بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات كأس مصر

أمنية الشحات مع الأهلي

تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن طموحاته مع الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

ماذا قال الشحات في تصريحاته الأخيرة عن الأهلي؟

مرموش يشارك في فوز سيتي على ريال مدريد

شارك عمر مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة الفوز خارج الأرض (2-1) على ريال مدريد في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بمشاركة مرموش.. سيتي يهزم ريال مدريد

ماذا قدم مرموش أمام ريال مدريد؟

الأهلي كأس مصر بيراميدز كأس إنتركونتيننتال للأندية

