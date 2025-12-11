نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة مساء الأربعاء، تزامنًا مع كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب محمد مجدي أفشة، بجانب تعرف بيراميدز على منافسه المقبل في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025، إضافة إلى تحديد مواعيد مباريات كأس مصر.

تدريبات الأهلي

يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي في كأس الرابطة المصرية، إذ أشرف المدرب الدنماركي ييس توروب على حصة تدريبية جماعية الأربعاء.

راحة لرباعي الأهلي

منح النادي الأهلي راحة مدتها 5 أيام لكل من محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد بعد عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب.

إصابة أفشة

أوضح النادي الأهلي طبيعة إصابة اللاعب محمد مجدي أفشة التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر الأخيرة بكأس العرب 2025 أمام الأردن.

كرة جديدة في تدريبات منتخب مصر

شهدت تدريبات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن التدرب بالكرة الرسمية الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2025، فيما يواصل اللاعبون استعداداتهم لمواجهة نيجيريا وديًا، الثلاثاء المقبل.

منافس بيراميدز

تأهل فلامنجو البرازيلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 على حساب كروز أزول المكسيكي، ليضرب موعدًا مع بيراميدز.

مواعيد مباريات كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 إضافة إلى المباريات المتبقية من دور الـ32 لمنافسات كأس مصر 2025-2026.

أمنية الشحات مع الأهلي

تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن طموحاته مع الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

مرموش يشارك في فوز سيتي على ريال مدريد

شارك عمر مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة الفوز خارج الأرض (2-1) على ريال مدريد في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

