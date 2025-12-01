سيكون فريق بيراميدز على موعد مع التاريخ، عند مواجهة فلامنجو البرازيلي، في بطولة كأس انتركونتيننتال، الجارية في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويواجه نادي بيراميدز فريق فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال، في السابعة مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب أحمد بن علي، على أن يُتوج الفائز ببطولة كأس التحدي.

إنجاز تاريخي للكرة المصرية

بيراميدز الذي نجح في تكرار إنجاز الأهلي الموسم الماضي، بالحصول على بطولة كأس القارات الثلاث، بعدما فاز على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سيكون على موعد تاريخي للكرة المصرية.

ويسعى بيراميدز لكي يكون أول فريق مصري وإفريقي وعربي، ينجح في التتويج ببطولة كأس التحدي، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك حال فوزه على فلامنجو البرازيلي.

وكان الأهلي على مقربة من التتويج بتلك البطولة في الموسم الماضي، إلا أنه خسر بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي، بعد التعادل في الوقت الأصلي والسلبي سلبيًا.

إنجاز ثالث للأفارقة

ويسعى رجال المدرب، كرونسلاف يوريتشيتش، لتكرار إنجاز ثالث للفرق الأفريقية، في بطولات فيفا بشكل عام، وذلك حال الوصول للدور النهائي من بطولة كأس انتركونتيننتال، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 17 ديسمبر الجاري.

وسبق لفريقين أفريقيين فقط الوصول لنهائي بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث كانت المرة الأولى على يد مازيمبي الكونغولي، الذي وصل لنهائي كأس العالم للأندية 2010.

ونجح مازيمبي في الفوز على باتشوكا المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2010، ثم على انترناسيونال البرازيلي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر في النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة.

الإنجاز الثاني للكرة الأفريقية، كان في 2013، عندما نجح الرجاء المغربي في استغلال إقامة بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، ونجح في الوصول للدور النهائي حينها.

البطولة التي شهدت مشاركة الأهلي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، نجح فيها الرجاء، ممثل البلد المضيف، في الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين مقابل هدف، ثم على مونتيري المكسيكي بنفس النتيجة، قبل أن يفوز على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه تلقى الهزيمة في الدور النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين لهدف.

وحال نجاح بيراميدز في الفوز على فلامنجو البرازيلي، سيكون هو أول فريق مصري يعبر لنهائي بطولة رسمية تابعة للفيفا، وثالث فريق أفريقي يتمكن من ذلك، بعد مازيمبي، والرجاء.

الرابع للعرب

بخلاف الفريق العربي الإفريقي، الرجاء المغربي، تمكن ناديان من عرب آسيا من الوصول لنهائي كأس العالم للأندية في شكلها القديم، وهما العين الإماراتي، والهلال السعودي، فيما يبحث بيراميدز أن يكون رابع هذه الفرق العربية.

وتمكن العين من الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2018، مستغلًا إقامة تلك النسخة في الإمارات، ووسط جماهيره، حيث نجح في الفوز على فريق ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح، قبل أن يعبر الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

وتأهل نادي العين لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما تعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمواجهة بهدفين لكل فريق، إلا أنه تلقى الهزيمة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف.

أخر إنجازات الفرق العربية في بطولات فيفا كان قبل حوالي 3 مواسم، عندما نجح الهلال السعودي في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، حيث نجح في الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، ثم عبر فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أنه تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في الدور النهائي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحمل انتصار الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 فأل خير لفريق بيراميدز، إذ كانت أخر إنجازات الفرق العربية بالوصول لنهائي بطولات فيفا على حساب فلامنجو البرازيلي، وهو منافس الفريق المصري في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال.