يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مواجهة فريق بيراميدز، ضد نظيره فلامنجو البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وانتصر فريق فلامنجو، أمس الأربعاء، على حساب كروز أزول المكسيكي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال.

وانتظر بيراميدز الفائز من ديربي الأمريكتين، من أجل مواجهته في نصف النهائي، في لقاء يتوج خلاله الفائز بـ"كأس التحدي"، كما أنه سيصعد للمباراة النهائية ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحين موعد انطلاق مباراة بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي، في السابعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "أحمد بن علي" ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات هامة عن فلامنجو البرازيلي، منافس بيراميدز القادم، على النحو التالي..

منافس عريق

يمتلك فريق فلامنجو، بقيادة مدربه الحالي لويس فيليبي، تاريخًا عريقًا بين فرق أمريكا الجنوبية، حيث نال العديد من الألقاب المحلية والقارية، منذ تأسيسه خلال 15 من نوفمبر عام 1895.

فلامنجو يمتاز بأسلوب لعب قوي، وقد افتتح موسمه الحالي بحصد لقب الدوري البرازيلي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد حسم الصدارة قبل جولة من النهاية، ليتساوي مع سانتوس، ويتواجد خلف بالميراس صاحب أكثر عدد من ألقاب الدوري بـ12 لقبًا.

مجد قاري غير مسبوق

فلامنجو أصبح أول فريق برازيلي يحقق 4 ألقاب في بطولة كوبا ليبرتادوريس، المُعادل قاريًا لدوري أبطال أوروبا، في تأكيد جديد على عراقة وقوة الفريق البرازيلي.

فلامنجو أثبت مكانته بين الكبار، عقب تتويجه بلقب كأس الأمريكتين، عقب تفوقه على كروز أزول المكسيكي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

الفوز على ليفربول

سبق أن توج فريق فلامنجو بلقب كأس إنتركونتيننتال عام 1981 على حساب ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، خلال لقاء النهائي.

يعد ناديا فلامنجو وساو باولو، الفريقان الوحيدان من الأندية البرازيلية، اللذان لم يهبطا من الدرجة الأولى مطلقًا، وقد بصم الإصلاح الدائم في النادي الأحمر والأسود على تحقيق العديد من الألقاب، مع بروز العديد من النجوم الرائعين.

عام المجد

يعتبر عام 2019 مفصليًا في تاريخ نادي فلامنجو، بتحقبق طفرة غير مسبوقة على صعيد الإنجازات المحلية والقارية، بكأس ليبرتادوريس للمرة الثانية، وبكأس الدوري البرازيلي الدرجة الأولى للمرة السابعة، وبكأس كاريوكا للمرة الـ35.

كان فلامنجو على وشك تحقيق المجد، عندما خاض نهائي كأس العالم للأندية 2019 أمام ليفربول، لكن الأخير ثأر من هزيمته في نهائي كأس إنتركونينينتال عام 1981 وانتصر على فلامنجو (1-0).

صراع القيمة السوقية

بالنظر إلى القيمة السوقية لنادي فلامنجو مقارنة بمنافسه، بيراميدز، فإن إجمالي قيمة الفريق البرازيلي تبلغ 187.5 مليون يورو، مقابل 23.38 مليون يورو للفريق المصري.

يوريتشيتش VS فيليبي لويس

يتولى كرونوسلاف يورشيتش، البالغ من العمر 56 عامًا، مهمة تدريب بيراميدز، منذ في 7 فبراير 2024، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، في المقابل، يقود فلامنجو، المدرب الواعد فيليبي لويس، صاحب الـ40 عامًا، منذ 30 سبتمبر 2024.

فيليبي لويس حقق ألقابًا عديدة مع فلامنجو، أبرزها: كوبا ليبرتادوريس (2025)، كأس البرازيل (2024)، كأس السوبر البرازيلي (2025)، كأس كاريوكا (2025)، بالإضافة إلى ألقاب مع فرق الشباب مثل كأس الإنتركونتيننتال تحت 20 عامًا.

في المقابل حقق يورتشيتش مع نادي بيراميدز 4 ألقاب، وهي كأس مصر 2024، دوري أبطال أفريقيا 2025، وكأس السوبر الأفريقي 2025، وكأس القارات الثلاث (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ).