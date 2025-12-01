يتطلع ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن يتمكن فريقه من رد الفرحة لجماهير الكرة المصرية بعد توديع منتخبنا الوطني الثاني بطولة كأس العرب.

ويلعب بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي، مساء يوم السبت المقبل، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال ممدوح عيد في تصريحات للصحفيين بحضور مراسل "يلا كورة": "نتشرف بوجودنا في بطولة إنتركونتيننتال هذا شرف كبير أن نمثل مصر وأفريقيا".

وأضاف: "مسؤوليتنا تجاه كل المصريين أن نسعدهم ونبذل كل ما في وسعنا ونتطلع أن نوفق ونرفع رأس المصريين في البطولة".

وأنهى الرئيس التنفيذي لبيراميدز: "بالتأكيد حزنا من خروج منتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب، وجماهير مصر دائما تفخر بأنديتها وإن شاء الله يكون وجودنا هنا لرد الفرحة للجماهير".

وكان منتخب مصر الثاني قد ودع بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر بعدما تلقى هزيمة من منتخب الأردن بنتيجة 3-0، ليحتل المركز الثالث في المجموعة.

يشار إلى أن بيراميدز سيكون على موعد مع مواجهة تاريخية أمام فريق فلامنجو، فينتظر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز من هذه المواجهة لمقابلته في الدور النهائي من كأس إنتركونتيننتال.