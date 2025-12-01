المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ممدوح عيد: نتشرف بتمثيل مصر في إنتركونتيننتال.. ومسؤوليتنا إسعاد الجماهير (فيديو)

الدوحة - كريم سعيد

كتب - الدوحة - كريم سعيد

07:44 م 11/12/2025 تعديل في 08:18 م
ممدوح عيد

ممدوح عيد - الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز

يتطلع ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن يتمكن فريقه من رد الفرحة لجماهير الكرة المصرية بعد توديع منتخبنا الوطني الثاني بطولة كأس العرب.

ويلعب بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي، مساء يوم السبت المقبل، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال ممدوح عيد في تصريحات للصحفيين بحضور مراسل "يلا كورة": "نتشرف بوجودنا في بطولة إنتركونتيننتال هذا شرف كبير أن نمثل مصر وأفريقيا".

وأضاف: "مسؤوليتنا تجاه كل المصريين أن نسعدهم ونبذل كل ما في وسعنا ونتطلع أن نوفق ونرفع رأس المصريين في البطولة".

وأنهى الرئيس التنفيذي لبيراميدز: "بالتأكيد حزنا من خروج منتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب، وجماهير مصر دائما تفخر بأنديتها وإن شاء الله يكون وجودنا هنا لرد الفرحة للجماهير".

وكان منتخب مصر الثاني قد ودع بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر بعدما تلقى هزيمة من منتخب الأردن بنتيجة 3-0، ليحتل المركز الثالث في المجموعة.

يشار إلى أن بيراميدز سيكون على موعد مع مواجهة تاريخية أمام فريق فلامنجو، فينتظر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز من هذه المواجهة لمقابلته في الدور النهائي من كأس إنتركونتيننتال.

منتخب مصر باريس سان جيرمان كأس العرب بيراميدز ممدوح عيد إنتركونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg