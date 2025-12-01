يبدو أن نادي بيراميدز سيواجه صعوبة في خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يواجه فريق فلامنجو.

ويلعب بيراميدز مع فلامنجو مساء يوم السبت المقبل، في لقاء يقام على ملعب أحمد بن علي، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وينتظر باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لمواجهته في المباراة النهائية التي ستقام يوم 17 ديسمبر الجاري.

فلامنجو نجح في التأهل للدور النهائي بعدما فاز مساء أمس الأربعاء، على فريق كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي.

بطولات بيراميدز

1- كأس مصر 2023-24.

2- كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

3- كأس السوبر الأفريقي 2025-26.

4- دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

على بيراميدز الحذر من فليبي لويس

وستكون أحد أهم أسلحة نادي فلامنجو هو المدير الفني البرازيلي فليبي لويس، الذي احترف أثناء تواجده في الملاعب مع أندية كبيرة مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

فليبي لويس بعدما اعتزل كرة القدم في يناير 2024، انتقل مباشرة في لتدريب فريق فلامنجو البرازيلي وبدأ مع فريق 17 عامًا وبعد مدة قصيرة انتقل لتدريب فريق 20 عامًا في يونيو 2024، الذي لم يستمر معه طويلا ليتولى تدريب الفريق الأول في 30 يونيو 2024.

فلامنجو قرر تعيين فليبي لويس لتدريب الفريق الأول بعدما نجحت تجربته مع فريق تحت 17 و20 عامًا، وذلك بعد الاستقرار على رحيل المدير الفني تيتي، الذي ودع بطولة كوبا ليبرتادوريس إثر التعادل مع فريق بنيارول في الدور ربع النهائي.

وشهد فلامنجو فترة مزدهرة للغاية تحت قيادة فليبي لويس، إذ نجح في التتويج بـ6 بطولات وهم: "كأس البرازيل 2023-24، الدوري البرازيلي 2024-25، كوبا ليبرتادوريس 2024-25، كأس السوبر البرازيلي 2024-25، بطل ريو دي جانيرو 2024-25، بطل كأس القارات تحت 20 عامًا 2023-24".

وبشكل عام قاد فليبي لويس نادي فلامنجو حتى الآن في 86 مباراة، انتصر في 56 مواجهة وتعادل 21 لقاءً وتلقى 9 هزائم فقط.

فليبي لويس في النهائيات:

1- الفوز ضد بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

2- الفوز ضد فلومينينسي في نهائي بطولة ريو دي جانيرو.

3- الفوز ضد بوتافوجو في نهائي كأس السوبر البرازيلي.

4- الفوز ضد أتلتيكو مينيرو في نهائي كأس البرازيل.