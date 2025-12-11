المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"مهمة العمر".. كيف يستعد بيراميدز لأصعب اختبار في تاريخه أمام فلامنجو؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:35 م 11/12/2025
بيراميدز

استعدادات بيراميدز قبل مواجهة فلامنجو

يضع بيراميدز كل تركيزه على المواجهة الأكبر في تاريخه عندما يلتقي مع فلامنجو البرازيلي، مساء السبت المقبل، في السابعة بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت الدوحة)، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن نصف نهائي كأس فيفا للقارات للأندية بقطر.

وتأهل فلامنجو، بطل أمريكا الجنوبية، إلى هذا الدور بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي بنتيجة 2-1، ليتصادم مع بيراميدز، بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاث، في صراع مباشر على لقب كأس التحدي والتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي المقرر يوم 17 ديسمبر الجاري.

يدخل بيراميدز المباراة وهو يدرك أن مواجهة فلامنجو تمثل أهم اختبار في مسيرته منذ تأسيسه، وفرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في حضور الأندية المصرية على الساحة العالمية، قبل خطوة واحدة من نهائي تاريخي أمام باريس سان جيرمان.

مشاهدة مباشرة للمنافس

بمجرد وصول بعثة بيراميدز إلى مطار حمد الدولي، اتجه الجهاز الفني والإداري إلى استاد أحمد بن علي لمتابعة مباراة فلامنجو وكروز أزول في ربع النهائي، وذلك بحضور ممدوح عيد رئيس النادي، هاني سعيد المدير الرياضي، عمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

وشكلت هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من التحضير لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية، عبر رصد أسلوب اللعب ونقاط القوة والضعف لدى المنافس.

الكرة الرسمية للبطولة تصل إلى معسكر الفريق

استلم فريق بيراميدز الكرة الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنافسات كأس القارات، على أن يبدأ الفريق تدريباته عليها اعتبارًا من مساء اليوم على ملاعب الإرسال بالدوحة.

ويعد ذلك جزءًا مهمًا من جاهزية اللاعبين للتعامل مع خصائص الكرة الجديدة خلال اللقاء المرتقب.

اجتماع ترحيبي وتعليمات تنظيمية من فيفا

عقد الاجتماع الترحيبي الرسمي ببعثة بطل أفريقيا في فندق الإقامة بمدينة لوسيل، حيث قدم مسؤولو الفيفا شرحًا كاملًا للمتطلبات التنظيمية، والتعليمات الإعلامية، وآليات العمل خلال البطولة.

وجاء الاجتماع في إطار تجهيز كافة الفرق المشاركة للالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالبطولة العالمية.

الفار التلقائي.. جلسة تصوير إلزامية للاعبين

خضع لاعبو بيراميدز لجلسة تصوير "إسكانر" خاصة بتطبيق تقنية الفار التلقائي المستخدمة في بطولات الفيفا الكبرى.

وحضر وفد من الاتحاد الدولي إلى مقر إقامة الفريق لالتقاط الصور الرسمية للاعبين بزي المباريات، وهي خطوة ضرورية لاعتماد التقنية قبل مواجهة فلامنجو.

قائمة بيراميدز لمواجهة فلامنجو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – محمد رضا "بوبو" – مصطفى فتحي – وليد الكرتي – يوسف أوباما – بلاتي توريه – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي

باريس سان جيرمان كأس القارات فلامنجو بيراميدز بيراميدز ضد فلامنجو

