كشفت تقارير صحيفة عن تعافي بيدرو، مهاجم نادي فلامنجو البرازيلي، قبل مواجهة بيراميدز، في بطولة كأس انتركونتيننتال، الجارية في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويواجه نادي بيراميدز فريق فلامنجو في السابعة مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب أحمد بن علي، لحساب نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال، على أن يُتوج الفائز ببطولة كأس التحدي.

وذكرت صحيفة ميتروبوليس البرازيلية أن بيدرو عاد إلى تدريبات فلامنجو بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، وذلك قبل يومين فقط من مواجهة بيراميدز.

وأضافت: "تلقى فلامنجو أخبارًا سارة خلال تدريباته يوم الخميس، في الدوحة، حيث عاد بيدرو إلى التدريبات على أرض الملعب بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيسر، وشارك في جزء من التدريبات مع بقية اللاعبين".

وأشار التقرير إلى أن المهاجم البرازيلي البارز شارك جزئيًا في التدريبات التي أُقيمت في الدوحة، حيث شهد المران تحسنًا ملحوظًا في رحلة تعافيه من الإصابة.

وكان بيدرو، البالغ من العمر 28 عامًا منذ إصابته يتدرب فقط مع أخصائيي العلاج الطبيعي، في جلسات منفصلة عن باقي الفريق، وفي آخر حصة تدريبية، شارك في الإحماء وأدى تمرينًا فنيًا خفيفًا.

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة بيدرو في تدريبات فلامنجو اليوم تعزز التوقعات بإمكانية مشاركته في بطولة كأس انتركونتيننتال.

وفي سياق متصل، ركزت تدريبات فلامنجو اليوم على اللاعبين الذين لم يشاركوا أساسيين في مباراة كروز أزول، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة بيراميدز، فيما اقتصر تدريب اللاعبين الأساسيين على برنامج تأهيلي واستشفائي داخل الصالة الرياضية في الفندق.