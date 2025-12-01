المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

تدريبه الأول في الدوحة.. بيراميدز يبدأ الاستعدادا لمواجهة فلامنجو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:24 م 11/12/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

بدأ نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة فلامنجو البرازيلي مساء يوم السبت المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز مع فلامنجو مساء يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وسبق لفريق فلامنجو البرازيلي وأن تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما انتصر مساء أمس الأربعاء، على فريق كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1.

وأشار المركز الإعلامي لنادي بيراميدز إلى أن الفريق خاض أولى تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس القارات للأندية.

وأضاف أن التدريب أقيم على ملاعب الإرسال بمدينة لوسيل واستمر لقرابة ساعة ونصف، وسمح الجهاز الفني بتواجد الإعلام مع بداية المران.

كما شهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين في القائمة وسط حماس كبير من جانب اللاعبين في المران من أجل الحصول على فرصة المشاركة في اللقاء.

وينتظر باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لمواجهته في المباراة النهائية التي ستقام يوم 17 ديسمبر الجاري.

بطولات بيراميدز

1- كأس مصر 2023-24.

2- كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

3- كأس السوبر الأفريقي 2025-26.

4- دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

مباراة فلامنجو القادمة
فلامنجو بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

