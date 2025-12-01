بدأ نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة فلامنجو البرازيلي مساء يوم السبت المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز مع فلامنجو مساء يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وسبق لفريق فلامنجو البرازيلي وأن تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما انتصر مساء أمس الأربعاء، على فريق كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1.

وأشار المركز الإعلامي لنادي بيراميدز إلى أن الفريق خاض أولى تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس القارات للأندية.

وأضاف أن التدريب أقيم على ملاعب الإرسال بمدينة لوسيل واستمر لقرابة ساعة ونصف، وسمح الجهاز الفني بتواجد الإعلام مع بداية المران.

كما شهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين في القائمة وسط حماس كبير من جانب اللاعبين في المران من أجل الحصول على فرصة المشاركة في اللقاء.

وينتظر باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لمواجهته في المباراة النهائية التي ستقام يوم 17 ديسمبر الجاري.

بطولات بيراميدز

1- كأس مصر 2023-24.

2- كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

3- كأس السوبر الأفريقي 2025-26.

4- دوري أبطال أفريقيا 2024-25.