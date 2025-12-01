المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نجم بيراميدز: زيكو قدوتي.. ومواجهة فلامنجو صعبة للغاية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:48 م 11/12/2025
مصطفى زيكو لاعب بيراميدز

مصطفى زيكو لاعب بيراميدز

أكد مصطفى زيكو جناح فريق بيراميدز، أن مواجهة فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا حال تبادل قميصه مع دي أراسكايتا، لأنه يحمل الرقم 10، الذي يعود لأسطورة البرازيل زيكو، والذي يعد قدوة اللاعب المصري.

وقال نجم بيراميدز في تصريحات لشبكة جي جلوبو البرازيلية: "زيكو هو قدوتي كلاعب، لقد شاهدت فيديوهاته على يوتيوب، إنه لاعبي المفضل، كان والدي يتحدث عنه كثيرًا".

وتابع: "مباراة فلامنجو مهمة وصعبة للغاية سوف نحاول الفوز، وسنبذل قصارى جهدنا".

وعندما سُئل عما إذا كان يرغب في تبادل القمصان مع أراسكايتا نجم فلامنجو، وبالتالي الاحتفاظ بالرقم 10 الذي كان يرتديه زيكو، رد قائلًا: "بالتأكيد، أنا سعيد، إنه لاعب رائع، شاهدته يلعب يوم الأربعاء".

وكان زيكو قد وضع بصمته في بطولة كأس إنتركونتيننتال، بتسجيله هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في انتصار نادي بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع نظيره فلامنجو، على أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر، مساء السبت المقبل.

مباراة فلامنجو القادمة
فلامنجو بيراميدز مصطفى زيكو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg