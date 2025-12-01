نجم بيراميدز: زيكو قدوتي.. ومواجهة فلامنجو صعبة للغاية

أكد مصطفى زيكو جناح فريق بيراميدز، أن مواجهة فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا حال تبادل قميصه مع دي أراسكايتا، لأنه يحمل الرقم 10، الذي يعود لأسطورة البرازيل زيكو، والذي يعد قدوة اللاعب المصري.

وقال نجم بيراميدز في تصريحات لشبكة جي جلوبو البرازيلية: "زيكو هو قدوتي كلاعب، لقد شاهدت فيديوهاته على يوتيوب، إنه لاعبي المفضل، كان والدي يتحدث عنه كثيرًا".

وتابع: "مباراة فلامنجو مهمة وصعبة للغاية سوف نحاول الفوز، وسنبذل قصارى جهدنا".

وعندما سُئل عما إذا كان يرغب في تبادل القمصان مع أراسكايتا نجم فلامنجو، وبالتالي الاحتفاظ بالرقم 10 الذي كان يرتديه زيكو، رد قائلًا: "بالتأكيد، أنا سعيد، إنه لاعب رائع، شاهدته يلعب يوم الأربعاء".

وكان زيكو قد وضع بصمته في بطولة كأس إنتركونتيننتال، بتسجيله هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في انتصار نادي بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع نظيره فلامنجو، على أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر، مساء السبت المقبل.