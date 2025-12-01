كيف سيتعامل نادي بيراميدز مع وليد الكرتي، لاعب الفريق السماوي، الذي ساهم مساء اليوم الخميس، في تأهل منتخب المغرب الثاني إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟.

وانتصر منتخب المغرب مساء اليوم الخميس، على سوريا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، بمشاركة وليد الكرتي.

وسيلعب منتخب المغرب مع الفائز من مباراة منتخب الجزائر والإمارات -التي ستقام في الدور ربع النهائي للمسابقة العربية- في الدور نصف النهائي يوم 15 ديسمبر الجاري.

في حين أن نادي بيراميدز سوف يلتقي مع فلامنجو البرازيلي مساء يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، في لقاء يقام ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويبقى السؤال ماذا سيفعل بيراميدز هل سيترك الكرتي لمنتخب المغرب أم سيضمه استعدادا لمباراة فلامنجو؟، وهو ما كشفه مصدر الذي قال في تصريحات خاصة ليلا كورة: "وليد الكرتي سيتواجد في معسكر بيراميدز استعدادا لخوض مباراة فلامنجو في إنتركونتيننتال".

ويعد وليد الكرتي أحد أفضل أهم لاعبي بيراميدز بقيادة مدربه كرونوسلاف يورتشيتش، الذي ساهم في نجاح المنظومة الكروية مؤخرًا والتي توجت بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ولعب الكرتي في الموسم الحالي 2025-26 مع بيراميدز، 16 مباراة في جميع المسابقات بواقع 1235 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.