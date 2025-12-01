المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"بعد تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العرب".. مصدر يوضح موقف الكرتي من مباراة بيراميدز وفلامنجو

الدوحة - كريم سعيد

كتب - الدوحة - كريم سعيد

11:38 م 11/12/2025 تعديل في 11:53 م
المغرب وسوريا

صورة لوليد الكرتي من مباراة المغرب وسوريا

كيف سيتعامل نادي بيراميدز مع وليد الكرتي، لاعب الفريق السماوي، الذي ساهم مساء اليوم الخميس، في تأهل منتخب المغرب الثاني إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟.

وانتصر منتخب المغرب مساء اليوم الخميس، على سوريا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، بمشاركة وليد الكرتي.

وسيلعب منتخب المغرب مع الفائز من مباراة منتخب الجزائر والإمارات -التي ستقام في الدور ربع النهائي للمسابقة العربية- في الدور نصف النهائي يوم 15 ديسمبر الجاري.

في حين أن نادي بيراميدز سوف يلتقي مع فلامنجو البرازيلي مساء يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، في لقاء يقام ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويبقى السؤال ماذا سيفعل بيراميدز هل سيترك الكرتي لمنتخب المغرب أم سيضمه استعدادا لمباراة فلامنجو؟، وهو ما كشفه مصدر الذي قال في تصريحات خاصة ليلا كورة: "وليد الكرتي سيتواجد في معسكر بيراميدز استعدادا لخوض مباراة فلامنجو في إنتركونتيننتال".

ويعد وليد الكرتي أحد أفضل أهم لاعبي بيراميدز بقيادة مدربه كرونوسلاف يورتشيتش، الذي ساهم في نجاح المنظومة الكروية مؤخرًا والتي توجت بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ولعب الكرتي في الموسم الحالي 2025-26 مع بيراميدز، 16 مباراة في جميع المسابقات بواقع 1235 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

مباراة بيراميدز القادمة
منتخب المغرب فلامنجو كأس العرب بيراميدز وليد الكرتي إنتركونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg