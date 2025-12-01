المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنريكي: أُفضّل مواجهة بيراميدز في نهائي إنتركونتيننتال.. وبإمكانهم الفوز علينا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:57 م 11/12/2025
لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

أعرب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن رغبته في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس إنتركونتيننتال، مشيرًا إلى أنه لا يفضل مواجهة فريق فلامنجو البرازيلي، بعدما شاهد مستواه المميز في كأس العالم للأندية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس"، عن الخصم الذي يتمنى مواجهته في نهائي إنتركونتيننتال: "أُفضّل بيراميدز، الذي لا أعرفه جيدًا، وبالتأكيد بإمكانهم الفوز علينا، لكنّ تفضيلي ليس فلامنجو، هذا واضح".

وتابع: "لم نحللهم بعمق، لكننا نعرف النادي البرازيلي، شاهدناهم في كأس العالم للأندية، إنه فريق ممتاز، يضم لاعبين ذوي جودة عالية وخبرة واسعة، ويقوده مدرب رائع. أنا شخصيًا أفضل بيراميدز".

وكان فريق فلامنجو البرازيلي قد ظهر بصورة مميزة في كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على تشيلسي الذي توج باللقب لاحقًا، بنتيجة 3-1 في دور المجموعات، لكنه ودع البطولة من دور الـ 16 على يد بايرن ميونخ الألماني.

ويشارك بيراميدز في نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 ديسمبر الجاري، كحامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر مواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
فلامنجو لويس إنريكي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg