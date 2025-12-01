أعرب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن رغبته في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس إنتركونتيننتال، مشيرًا إلى أنه لا يفضل مواجهة فريق فلامنجو البرازيلي، بعدما شاهد مستواه المميز في كأس العالم للأندية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس"، عن الخصم الذي يتمنى مواجهته في نهائي إنتركونتيننتال: "أُفضّل بيراميدز، الذي لا أعرفه جيدًا، وبالتأكيد بإمكانهم الفوز علينا، لكنّ تفضيلي ليس فلامنجو، هذا واضح".

وتابع: "لم نحللهم بعمق، لكننا نعرف النادي البرازيلي، شاهدناهم في كأس العالم للأندية، إنه فريق ممتاز، يضم لاعبين ذوي جودة عالية وخبرة واسعة، ويقوده مدرب رائع. أنا شخصيًا أفضل بيراميدز".

وكان فريق فلامنجو البرازيلي قد ظهر بصورة مميزة في كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على تشيلسي الذي توج باللقب لاحقًا، بنتيجة 3-1 في دور المجموعات، لكنه ودع البطولة من دور الـ 16 على يد بايرن ميونخ الألماني.

ويشارك بيراميدز في نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 ديسمبر الجاري، كحامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر مواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو.