رد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على تساؤل يلا كورة، حول تغيير طريقة اللعب أمام فلامنجو البرازيلي، في منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي، من المقرر أن تقام في السابعة مساء غد السبت، على ملعب أحمد بن علي، في قطر.

ويلعب بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة للمنافسة على لقب كأس التحدي، بالإضافة للتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، وملاقاة باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

تعليق كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش رد على مراسل يلا كورة، حول فكرة تطبيق الضغط العالي وإمكانية تغيير طريقة اللعب، قائلًا: "نمتلك عقلية واحدة ولدينا لاعبين مميزين قادرين على تنفيذ تكتيك الضغط العالي أمام أي منافس، ونوعية لاعبينا الفريدة تساعدنا في تطبيق هذا التكتيك بشكل مميز".

أضاف: "نشعر بالضيق لأن لا أحد يساعدنا، لا الاتحاد المصري ولا الاتحاد الأفريقي"، كما أشار المدرب الكرواتي: "ما حدث بشأن ابتعاد وليد الكرتي عنا في البطولة هو أمرًا مخزيًا".

وتابع يورتشيتش ردًا على سؤال المقارنة بين الأهلي وبيراميدز في مواجهات المونديال: "سؤال تقليدي معتاد للصحافة المصرية، لن أتحدث عن الأهلي اليوم".