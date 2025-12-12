المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يورتشيتش يرد على يلا كورة حول تغيير الطريقة ضد فلامنجو.. وغياب الكرتي

الدوحة - كريم سعيد

كتب - الدوحة - كريم سعيد

01:19 م 12/12/2025
يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز

رد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على تساؤل يلا كورة، حول تغيير طريقة اللعب أمام فلامنجو البرازيلي، في منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي، من المقرر أن تقام في السابعة مساء غد السبت، على ملعب أحمد بن علي، في قطر.

ويلعب بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة للمنافسة على لقب كأس التحدي، بالإضافة للتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، وملاقاة باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

تعليق كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش رد على مراسل يلا كورة، حول فكرة تطبيق الضغط العالي وإمكانية تغيير طريقة اللعب، قائلًا: "نمتلك عقلية واحدة ولدينا لاعبين مميزين قادرين على تنفيذ تكتيك الضغط العالي أمام أي منافس، ونوعية لاعبينا الفريدة تساعدنا في تطبيق هذا التكتيك بشكل مميز".

أضاف: "نشعر بالضيق لأن لا أحد يساعدنا، لا الاتحاد المصري ولا الاتحاد الأفريقي"، كما أشار المدرب الكرواتي: "ما حدث بشأن ابتعاد وليد الكرتي عنا في البطولة هو أمرًا مخزيًا".

وتابع يورتشيتش ردًا على سؤال المقارنة بين الأهلي وبيراميدز في مواجهات المونديال: "سؤال تقليدي معتاد للصحافة المصرية، لن أتحدث عن الأهلي اليوم".

مباراة بيراميدز القادمة
فلامنجو بيراميدز كأس إنتركونتيننتال كرونسلاف يورتشيتش مباراة بيراميدز وفلامنجو

