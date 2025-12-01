فيليبي لويس: نعرف قوة بيراميدز.. وماييلي هو الأخطر

أكد فيليبي لويس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، أنه يحترم بيراميدز، قبل المباراة المرتقبة في كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب فلامنجو أمام بيراميدز، غدًا السبت على ستاد أحمد بن علي، في كأس التحدي بنصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال فيليبي لويس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نحترم المنافس ونريد مواصلة المشوار من أجل الظفر باللقب".

وأضاف: "بيراميدز لديه عناصر مميزة، ويتوجب علينا فرض رقابة صارمة على مفاتيح اللعب لديه".

وأتم: "بيراميدز فريق قوي، ولديهم دفاع قوي للغاية، درسنا الفريق جيدًا، ونعم لديهم لاعب جيد وهو ماييلي، لكن الفريق كله جيد جدًا."

وتأهل فلامنجو إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي بنتيجة 2-1.

وحصد فلامنجو لقب كوبا ليبرتادوريس بعد الفوز على مواطنه بالميراس في المباراة النهائية 1-0.

بينما جاء تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي، بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1 في مباراة ربع النهائي.