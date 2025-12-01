المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيليبي لويس: نعرف قوة بيراميدز.. وماييلي هو الأخطر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:54 م 12/12/2025
فيليبي لويس

فيليبي لويس

أكد فيليبي لويس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، أنه يحترم بيراميدز، قبل المباراة المرتقبة في كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب فلامنجو أمام بيراميدز، غدًا السبت على ستاد أحمد بن علي، في كأس التحدي بنصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال فيليبي لويس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نحترم المنافس ونريد مواصلة المشوار من أجل الظفر باللقب".

وأضاف: "بيراميدز لديه عناصر مميزة، ويتوجب علينا فرض رقابة صارمة على مفاتيح اللعب لديه".

وأتم: "بيراميدز فريق قوي، ولديهم دفاع قوي للغاية، درسنا الفريق جيدًا، ونعم لديهم لاعب جيد وهو ماييلي، لكن الفريق كله جيد جدًا."

وتأهل فلامنجو إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي بنتيجة 2-1.

وحصد فلامنجو لقب كوبا ليبرتادوريس بعد الفوز على مواطنه بالميراس في المباراة النهائية 1-0.

بينما جاء تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي، بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1 في مباراة ربع النهائي.

 

فلامنجو بيراميدز إنتركونتيننتال فيليبي لويس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg