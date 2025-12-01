المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فأل حسن لبيراميدز.. من هو حكم مباراة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال؟

رائد سمير

كتب - رائد سمير

03:59 م 12/12/2025
عبد الرحمن الجاسم

عبد الرحمن الجاسم - صورة أرشيفية

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة نادي بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس انتركونتيننتال 2025، الجارية في قطر.

ويواجه نادي بيراميدز فريق فلامنجو البرازيلي في السابعة مساء غدًا، السبت، على ملعب أحمد بن علي، لحساب نصف نهائي كأس انتركونتيننتال 2025، على أن يُتوج الفائز ببطولة كأس التحدي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي لعبد الرحمن الجاسم، كحكم ساحة، فيما يكون طالب المري مساعدًا أول، وسعود المقلة مساعدًا ثانيًا.

ما قدمه الجاسم في الموسم الجاري

ويعد القطري عبد الرحمن الجاسم أحد أبرز الحكام في الفترة الحالية على الساحة الخليجية والآسيوية، حيث سبق له إدارة العديد من المواجهات البارزة خلال المواسم الماضية.

الجاسم، البالغ من العمر 38 عامًا، والمتواجد حاليًا في بطولة كأس العرب 2025، أدار في الموسم الجاري 8 مباريات في الدوري القطري هذا الموسم، احتسب خلالهم 7 ركلات جزاء.

وقاد الحكم الحاصل على البطاقة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2013، خلال الموسم الجاري، مباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بجانب مباراة ودية، فازت فيها البرازيل على كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة.

حضور بارز في النهائيات

وسبق لعبد الرحمن الجاسم إدارة العديد من المباريات النهائية، أبرزها نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في أول نسخة لها بالمسمى الجديد، حيث فاز الأهلي السعودي بهدفين دون رد أمام كاواساكي فرونتال الياباني، في الموسم الماضي.

كما أدار الجاسم نهائي دوري أبطال آسيا في شكله القديم، بموسم 2019-2020، وذلك عندما فاز أولسان الكوري الجنوبي على بيريسبوليس الإيراني بهدفين لهدف.

كما قاد الحكم القطري نهائي بطولة كأس الخليج في الموسم الجاري، عندما فاز منتخب البحرين على عمان بهدفين لهدف، بجانب إدارته لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي في موسم 2017-2018، والتي شهدت فوز فريق القوة الجوية العراقي على ألتين أسير التركماني بهدفين دون رد، ليعزز الجاسم الفأل الحسن للفرق العربية تحت إدارته التحكيمية.

فأل حسن لبيراميدز

على الرغم من عدم إدارة الجاسم لأي مباراة رسمية لبيراميدز أو أي فريق مصري آخر، إلا أنه يعد فأل حسن لرجال المدرب الكرواتي، كرونسلاف يوريتشيتش في مباراة الغد، بسبب مباراة سابقة أدارها لفلامنجو البرازيلي.

وتولى عبد الرحمن الجاسم الإدارة التحكيمية لمباراة فلامنجو البرازيلي أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي كأس العالم 2019، حين تغلب رفاق محمد صلاح بهدف نظيف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وتعد مباراة فلامنجو أمام ليفربول هي الوحيدة التي أدارها الجاسم للفريق البرازيلي، قبل أن يخوض مباراته الثانية مع الفريق نفسه، عندما يواجه غدًا بيراميدز، الذي يحلم بتكرار فوز المصري، محمد صلاح على رجال السامبا.

مباراة فلامنجو القادمة
ليفربول فلامنجو بيراميدز كأس انتركونتيننتال

