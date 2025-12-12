المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

غائب عن المباريات منذ 52 يوما.. هل يشارك مهاجم فلامنجو ضد بيراميدز؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:09 م 12/12/2025
بيدرو - فلامنجو

بيدرو - فلامنجو

اعترف فيليبي لويس مدرب فلامنجو البرازيلي بأنه قد يمنح المهاجم بيدرو بعض الدقائق في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام بيراميدز.

وتقام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو في السابعة مساء غدٍ السبت، على ملعب "أحمد بن علي" في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

والفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو سيحصد لقب كأس التحدي ثم يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي إنتركونتيننتال.

صحف البرازيل: "أساطير السامبا" يلعبون مع بيراميدز

وقال لويس في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN Brasil": "من الجيد جدًا أن يكون بيدرو معنا في الملعب، من الواضح أنه عاد بثقة وسعادة ورغبة كما كان قبل إصابة الذراع، خطتنا بشأنه تعتمد على تطوّره يومًا بعد يوم".

وأضاف:"سنقرر في مران اليوم ما إذا كان بإمكانه الحصول على دقائق غدًا أم لا، توقعي هو أن يشارك لبضع دقائق".

وغاب بيدرو عن المباريات منذ 22 أكتوبر (أي منذ 52 يوما) وذلك بعدما تعرض لكسر في الساعد الأيمن خلال الفوز على راسينج في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأثناء مرحلة التعافي، أصيب أيضًا بتمزق عضلي في الفخذ.

ومع اقتراب تعافيه التام من إصابة الذراع، يحرز بيدرو تقدمًا كبيرًا في التعافي من إصابة الساق، وقد يظهر أمام بيراميدز.

وكان بيدرو قد تواجد على مقاعد البدلاء أمام كروز آزول في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال ولكن لم يشارك بسبب عدم الجاهزية.

فلامنجو فيليبي لويس بيراميدز كأس إنتركونتيننتال موعد مباراة بيراميدز مباراة بيراميدز القادمة

