المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيفرتون عن مواجهة بيراميدز ضد فلامنجو: الأهم في تاريخ النادي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:19 م 12/12/2025
إيفرتون جناح بيراميدز

إيفرتون جناح بيراميدز

أكد البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح فريق بيراميدز، أن مواجهة نظيره فلامنجو، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، هي الأهم في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن فريقه ليس لديه ما يخسره، لأن منافسه البرازيلي هو المرشح الأكبر لتحقيق الفوز.

وقال إيفرتون في تصريحات عبر شبكة "جي جلوبو" البرازيلية، عن مواجهة فلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال: "بالنسبة للجميع كان هذا حلمًا، ستكون هذه هي المباراة الأهم والأكبر في تاريخ النادي".

وتابع: "نحن فريق يتطور موسم بعد موسم، نعيش الحلم مباراة بعد مباراة، كما حدث أمام الأهلي، والآن ضد فلامنجو، هم يمتلكون الحظوظ الأكبر للفوز، ونحن نعلم ذلك، لهذا لا توجد ضغوطات علينا، ليس لدينا ما نخسره".

وأكمل: "علينا تقديم كل ما لدينا في المباراة، ثم سنري ما سيحدث، فريقنا قوي جدًا على الصعيد البدني، وندافع بصورة ممتازة".

وأوضح: "الدوري المصري ليس سهلًا، فهي بطولة تعتمد على الالتحامات والقوة البدنية بصورة كبيرة، وهذا من أبرز نقاط قوتنا".

وعن ما يجب عليهم الحذر منه أمام فلامنجو، رد الجناح البرازيلي قائلًا: "كل شيء، يجب الحذر من جميع تفاصيلهم، نحن نعرف مدى جودة لاعبيهم، بعد فوزهم بكأس الليبرتادوريس".

وأتم: "زملائي في بيراميدز يسألونني كثيرًا عن الفريق، ودائمًا ما أتحدث عنه، لقد شاهدوا مباراتهم الماضية، لذلك أصبح لديهم فكرة أكبر عن حجم النادي وجودة لاعبيه الفنية".

مباراة بيراميدز القادمة
إيفرتون فلامنجو بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg