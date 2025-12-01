أكد البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح فريق بيراميدز، أن مواجهة نظيره فلامنجو، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، هي الأهم في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن فريقه ليس لديه ما يخسره، لأن منافسه البرازيلي هو المرشح الأكبر لتحقيق الفوز.

وقال إيفرتون في تصريحات عبر شبكة "جي جلوبو" البرازيلية، عن مواجهة فلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال: "بالنسبة للجميع كان هذا حلمًا، ستكون هذه هي المباراة الأهم والأكبر في تاريخ النادي".

وتابع: "نحن فريق يتطور موسم بعد موسم، نعيش الحلم مباراة بعد مباراة، كما حدث أمام الأهلي، والآن ضد فلامنجو، هم يمتلكون الحظوظ الأكبر للفوز، ونحن نعلم ذلك، لهذا لا توجد ضغوطات علينا، ليس لدينا ما نخسره".

وأكمل: "علينا تقديم كل ما لدينا في المباراة، ثم سنري ما سيحدث، فريقنا قوي جدًا على الصعيد البدني، وندافع بصورة ممتازة".

وأوضح: "الدوري المصري ليس سهلًا، فهي بطولة تعتمد على الالتحامات والقوة البدنية بصورة كبيرة، وهذا من أبرز نقاط قوتنا".

وعن ما يجب عليهم الحذر منه أمام فلامنجو، رد الجناح البرازيلي قائلًا: "كل شيء، يجب الحذر من جميع تفاصيلهم، نحن نعرف مدى جودة لاعبيهم، بعد فوزهم بكأس الليبرتادوريس".

وأتم: "زملائي في بيراميدز يسألونني كثيرًا عن الفريق، ودائمًا ما أتحدث عنه، لقد شاهدوا مباراتهم الماضية، لذلك أصبح لديهم فكرة أكبر عن حجم النادي وجودة لاعبيه الفنية".