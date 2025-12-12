المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب فلامنجو: بيراميدز منافس لا يُستهان به.. وعرفت الكرة المصرية بسبب صلاح

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:38 م 12/12/2025
فيليبي لويس

فيليبي لويس

أكد فيليبي لويس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، على جاهزية فريقه لمواجهة بيراميدز، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتينينتال 2025.

ويحين موعد انطلاق مباراة بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي، في السابعة مساء غدًا السبت، على ملعب "أحمد بن علي" في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويواجه الفائز من لقاء فلامنجو ضد بيراميدز، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، يوم 17 من ديسمبر الجاري.

تصريحات مدرب فلامنجو قبل مواجهة بيراميدز

قال فيليبي لويس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن بيراميدز فريق مجتهد ويضم لاعبين بارزين في مختلف المراكز.

وأشار مدرب فلامنجو إلى إجادة بيراميدز على صعيد التماسك الدفاعي، مع القدرة على تنفيذ التحولات السريعة والهجمات العكسية بكفاءة.

وأضاف فيليبي لويس: "لن أكشف عن تفاصيل التحضير لهذه المواجهة، لكننا نحترم المنافس ونسعى لمواصلة مشوار البطولة من أجل الفوز باللقب".

وتابع: "لا يمكنني التنبؤ بما ستؤول إليه نتيجة المباراة، ندرك أن بيراميدز يملك عناصر مميزة ويلعب بتنظيم واضح ودفاع متماسك، ويتوجب علينا فرض رقابة شديدة على مفاتيح اللعب لديه".

وواصل: "شاهدنا أمام الأهلي مدى صعوبة اختراق دفاعهم وخلق الفرص، ونتوقع مباراة صعبة للغاية، لدي خبرة في الكرة المصرية، فقد لعبت مع محمد صلاح في تشيلسي، وهو لاعب ممتاز".

ونوه المدرب البرازيلي، ذي الـ40 عامًا، بأن فريقه لا يعاني من الإرهاق، وأن جميع اللاعبين يمتلكون رغبة كبيرة في متابعة المشوار ببطولة إنتركونتينينتال.

واختتم لويس: "كل الخيارات تبدو مفتوحة غدًا، ويجب على لاعبي فريقه التحلي بالصبر والتركيز الكامل على اختراق خطوط بيراميدز الدفاعية".

وانتصر فلامنجو، على كروز أزول المكسيكي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال.

بينما انتظر بيراميدز الفائز من ديربي الأمريكتين، لمواجهته في نصف النهائي، في لقاء يتوج خلاله الفائز بـ"كأس التحدي"، كما أنه سيصعد للنهائي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

فلامنجو فيليبي لويس بيراميدز كأس إنتركونتينينتال

