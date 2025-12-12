المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحمد الشناوي قبل مواجهة فلامنجو: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة المصرية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:47 م 12/12/2025
أحمد الشناوي

أحمد الشناوي حارس بيراميدز

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز عن مواجهة فلامنجو البرازيلي، وطموح مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

ويلعب بيراميدز مع فلامنجو في السابعة مساء غدٍ السبت، على ملعب "أحمد بن علي" في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

والفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو سيحصد لقب كأس التحدي ثم يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي إنتركونتيننتال.

وقال الشناوي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للفيفا: "نحن في حالة تركيز كبيرة، نأمل في الفوز على فلامنجو، والوصول إلى النهائي، وهذا ما نريده لنادينا وبلدنا".

وأضاف: "الوقوف على منصة التتويج يمنح شعورًا مميزًا، نأمل أن يحالفنا الحظ (أمام فلامنجو) للفوز بكأس التحدي، سيكون إنجازًا رائعًا، هذه مشاركتنا الأولى في البطولة، وبإذن الله لن تكون الأخيرة، لكن هدفنا الآن هو الفوز باللقب، والذي سيكون علامة فارقة في مسيرتنا".

وأكمل: "عندما تصل إلى هذه المرحلة، تحلم بالطبع بالوصول إلى النهائي، باريس سان جيرمان هو بطل أوروبا وفرنسا، لذا فإن مواجهته ستكون شرفًا عظيمًا، حاليًا، يجب أن ينصب تركيزنا على فلامنجو، وبإذن الله سنحقق الفوز، ولكن بلا شك، هناك رغبة جامحة داخل النادي للوصول إلى النهائي لنكتب فصلًا جديدًا في تاريخ بيراميدز، كما أننا نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لكرة القدم المصرية".

فلامنجو أحمد الشناوي بيراميدز إنتركونتيننتال كأس التحدي موعد مباراة بيراميدز القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز

