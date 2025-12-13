يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتينينتال 2025.

وتقام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، في تمام السابعة مساء اليوم، على ملعب "أحمد بن علي" بمدينة الدوحة، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويلعب الفائز من لقاء فلامنجو ضد بيراميدز، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، يوم 17 من ديسمبر الجاري، على لقب "كأس التحدي".

مكافأة ضخمة تنتظر بيراميدز حال الفوز على فلامنجو

يحصل الفريق الخاسر من مباراة بيراميدز وفلامنجو على 2 مليون دولار فيما ينتظر الفائز مكافآة مالية ضخمة، عقب التأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحصد بطل النسخة الجارية من كأس إنتركونتيننتال على 5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مكافأة مالية بقيمة 4 ملايين دولار.

يذكر أن بيراميدز كان قد تأهل إلى نصف نهائي الإنتركونتينينتال عقب فوزه على أهلي جدة السعودي، بنتيجة (3-1)، محققاً لقب "كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

بينما صعد فلامنج البرازيلي بعدما تٌوج بلقب كأس الأمريكيتين بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.