المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيراميدز يطارد مكافأة ضخمة حال الفوز على فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:13 ص 13/12/2025 تعديل في 11:18 ص
فريق بيراميدز

بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتينينتال 2025.

وتقام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، في تمام السابعة مساء اليوم، على ملعب "أحمد بن علي" بمدينة الدوحة، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويلعب الفائز من لقاء فلامنجو ضد بيراميدز، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، يوم 17 من ديسمبر الجاري، على لقب "كأس التحدي".

مكافأة ضخمة تنتظر بيراميدز حال الفوز على فلامنجو

يحصل الفريق الخاسر من مباراة بيراميدز وفلامنجو على 2 مليون دولار فيما ينتظر الفائز مكافآة مالية ضخمة، عقب التأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحصد بطل النسخة الجارية من كأس إنتركونتيننتال على 5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مكافأة مالية بقيمة 4 ملايين دولار.

يذكر أن بيراميدز كان قد تأهل إلى نصف نهائي الإنتركونتينينتال عقب فوزه على أهلي جدة السعودي، بنتيجة (3-1)، محققاً لقب "كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

بينما صعد فلامنج البرازيلي بعدما تٌوج بلقب كأس الأمريكيتين بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

فلامنجو بيراميدز كأس التحدي كأس إنتركونتينينتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg