المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تأثير إنتركونتيننتال.. رباعية "استثنائية" ستمنح بيراميدز مكانة تاريخية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:17 م 13/12/2025
بيراميدز

تتويج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاثة

بات فريق بيراميدز على بُعد خطوة واحدة من الحصول على لقب سيضعه في مكانية تاريخية، خلال موسم استثنائي يقدمه النادي، حيث يضرب موعدًا مع فريق فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز وفلامنجو من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، للمنافسة على لقب كأس التحدي.

المتأهل من مباراة بيراميدز وفلامنجو، سيضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، في نهائي كأس إنتركونتيننتال، السلسلة المقامة تحت إشراف فيفا، وينتج عنها 4 كئوس منفصلة، بمكافآت مالية.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

مباراة بيراميدز وفلامنجو، هي أكثر من مجرد مواجهة بالنسبة للفريق المصري الطامح إلى استكمال موسمه الاستثنائي، بعد توج بثنائية قارية، ثم خرج إلى العالمية وحصد كأس نصف الأرض أولًا، والآن هو بُعد خطوة من لقب آخر ضمن سلسلة إنتركونتيننتال.

انتصار بيراميدز ضد فلامنجو، يعني حصوله على كأسين في سلسلة إنتركونتيننتال، أي سيكون أول نادٍ يفعله خارج أندية أمريكا الجنوبية وأوروبا، متفوقًا على الأهلي الذي كان قريبًا في النسخة الماضية.

بالتالي، انتصار بيراميدز ضد فلامنجو، وإضافة لقب كأس التحدي إلى كأس القارات الثلاثة، سيمنح الفريق مكانة تاريخية، بالجمع بين بطولتين ضمن سلسلة إنتركونتيننتال، ولقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.

نسخة إنتركونتيننتال العام الماضي، الأهلي كان قريبًا من بلوغ النهائي لكنه خسر أمام باتشوكا بركلات الترجيح، ليودع من نصف النهائي، ويخسر لقب كأس التحدي، متكفيًا بالتتويج بكأس القارات الثلاثة بعد هزيمة العين الإماراتي (3-0) على استاد القاهرة الدولي.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
فلامنجو بيراميدز كأس إنتركونتيننتال مباراة بيراميدز وفلامنجو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg