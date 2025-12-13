بات فريق بيراميدز على بُعد خطوة واحدة من الحصول على لقب سيضعه في مكانية تاريخية، خلال موسم استثنائي يقدمه النادي، حيث يضرب موعدًا مع فريق فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز وفلامنجو من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، للمنافسة على لقب كأس التحدي.

المتأهل من مباراة بيراميدز وفلامنجو، سيضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، في نهائي كأس إنتركونتيننتال، السلسلة المقامة تحت إشراف فيفا، وينتج عنها 4 كئوس منفصلة، بمكافآت مالية.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

مباراة بيراميدز وفلامنجو، هي أكثر من مجرد مواجهة بالنسبة للفريق المصري الطامح إلى استكمال موسمه الاستثنائي، بعد توج بثنائية قارية، ثم خرج إلى العالمية وحصد كأس نصف الأرض أولًا، والآن هو بُعد خطوة من لقب آخر ضمن سلسلة إنتركونتيننتال.

انتصار بيراميدز ضد فلامنجو، يعني حصوله على كأسين في سلسلة إنتركونتيننتال، أي سيكون أول نادٍ يفعله خارج أندية أمريكا الجنوبية وأوروبا، متفوقًا على الأهلي الذي كان قريبًا في النسخة الماضية.

بالتالي، انتصار بيراميدز ضد فلامنجو، وإضافة لقب كأس التحدي إلى كأس القارات الثلاثة، سيمنح الفريق مكانة تاريخية، بالجمع بين بطولتين ضمن سلسلة إنتركونتيننتال، ولقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.

نسخة إنتركونتيننتال العام الماضي، الأهلي كان قريبًا من بلوغ النهائي لكنه خسر أمام باتشوكا بركلات الترجيح، ليودع من نصف النهائي، ويخسر لقب كأس التحدي، متكفيًا بالتتويج بكأس القارات الثلاثة بعد هزيمة العين الإماراتي (3-0) على استاد القاهرة الدولي.