أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وتقام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب "أحمد بن علي" في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

والفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو سيحصد لقب كأس التحدي ثم يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي إنتركونتيننتال.

ويعتمد بيراميدز على قوته الضاربة بقيادة فيستون ماييلي، كما يشارك محمود زلاكة كأساسي.

بينما يجلس البرازيلي إيفرتون داسيلفا على مقاعد البدلاء.

ويغيب وليد الكرتي عن بيراميدز بسبب تواجده مع المغرب في بطولة كأس العرب 2025.

وجاء تشكيل بيراميدز ضد فلامنجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: "محمود جاد - زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - دودو الجباس - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - إيفرتون داسيلفا".