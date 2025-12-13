المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

3 تعديلات في تشكيل فلامنجو أمام بيراميدز.. وبيدرو على مقاعد البدلاء

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:11 م 13/12/2025
فلامنجو

فلامنجو البرازيلي

أعلن فيليبي لويس، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بيراميدز، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس انتركونتيننتال.

ويواجه نادي بيراميدز فريق فلامنجو البرازيلي في السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب أحمد بن علي، في العاصمة القطرية، الدوحة، لحساب منافسات نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال.

وشهد تشكيل فريق فلامنجو إجراء 3 تعديلات على التشكيل، الذي خاض به مواجهة كروز أزول المكسيكي، حيث عاد دانيلو إلى خط الدفاع، بدلًا من ليو أورتيز، فيما دفع في الهجوم بالثنائي، جونزالو بلاتا، وإيفرتون، بدلًا من برونو هنريكي، وصامويل لينو.

وجاء تشكيل فريق فلامنجو لمواجهة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليو بيريرا - جيليريمو فاريلا - دانيلو

خط الوسط: إريك بولجار - جورجينيو - جورجيان دي أراسكايتا - خورخي كاراسكال

خط الهجوم: إيفرتون - جونزالو بلاتا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فلامنجو كل من: ديوجو ألفيس - إيمرسون رويال - ليو أورتيز - أيرتون لوكاس - إيفرتون أراوخو - ساؤول نيجويز - دي لا كروز - ميشائيل - والاس يان - صامويل لينو - أراوخو - برونو هنريكي - بيدرو - جونينيو.

يُذكر أن الفائز من مباراة بيراميدز أمام فلامنجو سيُتوج ببطولة كأس التحدي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يتأهل لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي كأس انتركونتيننتال.

فلامنجو بيراميدز كأس انتركونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg