أعلن فيليبي لويس، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بيراميدز، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس انتركونتيننتال.

ويواجه نادي بيراميدز فريق فلامنجو البرازيلي في السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب أحمد بن علي، في العاصمة القطرية، الدوحة، لحساب منافسات نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال.

وشهد تشكيل فريق فلامنجو إجراء 3 تعديلات على التشكيل، الذي خاض به مواجهة كروز أزول المكسيكي، حيث عاد دانيلو إلى خط الدفاع، بدلًا من ليو أورتيز، فيما دفع في الهجوم بالثنائي، جونزالو بلاتا، وإيفرتون، بدلًا من برونو هنريكي، وصامويل لينو.

وجاء تشكيل فريق فلامنجو لمواجهة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليو بيريرا - جيليريمو فاريلا - دانيلو

خط الوسط: إريك بولجار - جورجينيو - جورجيان دي أراسكايتا - خورخي كاراسكال

خط الهجوم: إيفرتون - جونزالو بلاتا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فلامنجو كل من: ديوجو ألفيس - إيمرسون رويال - ليو أورتيز - أيرتون لوكاس - إيفرتون أراوخو - ساؤول نيجويز - دي لا كروز - ميشائيل - والاس يان - صامويل لينو - أراوخو - برونو هنريكي - بيدرو - جونينيو.

يُذكر أن الفائز من مباراة بيراميدز أمام فلامنجو سيُتوج ببطولة كأس التحدي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يتأهل لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي كأس انتركونتيننتال.