افتتح فريق فلامنجو البرازيلي أهداف مباراة بيراميدز والمقامة، مساء اليوم السبت، في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتقام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وجاء الهدف الأول لصالح فلامنجو في الدقيقة 24 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وارتقى لها ليو بيريرا ولعبها بضربة رأسية قوية داخل شباك أحمد الشناوي.

ومن المقرر أن يحصد الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو على لقب كأس التحدي ثم يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي إنتركونتيننتال 2025 يوم الأربعاء المقبل.

تشكيل بيراميدز ضد فلامنجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: "محمود جاد - زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - دودو الجباس - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - إيفرتون داسيلفا".