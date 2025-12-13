سجل دانيلو الهدف الثاني لـ فلامنجو أمام بيراميدز، في المباراة المقامة بين الفريقين في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتقام مباراة فلامنجو وبيراميدز، على ملعب أحمد بن علي، في بطولة كأس التحدي بإنتركونيننتال.

وجاء هدف فلامنجو الثاني في الدقيقة 52، بضربة رأسية من دانيلو بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وكان ليو بيريرا قد سجل هدف التقدم لـ فلامنجو في الدقيقة 24، من ضربة رأسية أيضًا بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة.

واعتاد دانيلو التسجيل بهذه الطريقة مع فلامنجو، حيث إن هذا الهدف يشبه هدفه أمام بالميراس في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

ويلعب الفائز من مباراة فلامنجو وبيراميدز، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس إنتر كونتيننتال.