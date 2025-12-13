المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدف اعتاد عليه.. دانيلو يسجل لـ فلامنجو أمام بيراميدز في إنتر كونتيننتال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:25 م 13/12/2025
فلامنجو

فلامنجو

سجل دانيلو الهدف الثاني لـ فلامنجو أمام بيراميدز، في المباراة المقامة بين الفريقين في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتقام مباراة فلامنجو وبيراميدز، على ملعب أحمد بن علي، في بطولة كأس التحدي بإنتركونيننتال.

وجاء هدف فلامنجو الثاني في الدقيقة 52، بضربة رأسية من دانيلو بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وكان ليو بيريرا قد سجل هدف التقدم لـ فلامنجو في الدقيقة 24، من ضربة رأسية أيضًا بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة.

واعتاد دانيلو التسجيل بهذه الطريقة مع فلامنجو، حيث إن هذا الهدف يشبه هدفه أمام بالميراس في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

ويلعب الفائز من مباراة فلامنجو وبيراميدز، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

فلامنجو بيراميدز دانيلو إنتر كونتينتتال

