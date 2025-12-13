أهدر المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي أخطر فرص بيراميدز، في مواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، الذي أقيم على أرضية ملعب أحمد بن علي، ليعيد للأذهان فرصة كهربا الضائعة مع الأهلي أمام باتشوكا، في البطولة ذاتها.

وأضاع فيستون فرصة تسجيل هدف التعادل لصالح بيراميدز، قبل نهاية الشوط الأول، بعد هفوة من لاعبي فلامنجو، ثم تمريرة متقنة من بلاتي توريه.

وسدد فيستون كرة ضعيفة بعد انفراده بمرمى فلامنجو، ليتصدى لها حارس الفريق البرازيلي، ويحافظ على تقدم فريقه بهدف دون رد مع نهاية الشوط الأول.

وكانت فرصة ماييلي نقطة تحول في اللقاء، حيث حرمت بيراميدز من التعادل، ومنحت الفرصة لفلامنجو، الذي عزز تقدمه في الشوط الثاني، بهدف المدافع البرازيلي دانيلو.

وأعادت فرصة ماييلي إلى الأذهان لقطة كهربا، في نصف نهائي النسخة الماضية، بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي.

وأضاع كهربا فرصة محققة للتسجيل، في الشوط الإضافي الأول ضد باتشوكا، بعدما انفرد بحارس الفريق المكسيكي، لكنه سدد الكرة بشكل متسرع بلمسة ضعيفة، لتصطدم بجسد الحارس، ويحاول كهربا اللحاق بها على خط المرمى دون جدوى.