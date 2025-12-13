المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملايين الدولارات.. ماذا جنى بيراميدز من 3 بطولات قارية؟

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:04 م 13/12/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أنهى فلامنجو البرازيلي سلسلة جني ملايين الدولارات لبيراميدز، التي حصل عليها منذ تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في الموسم الماضي.

وحصل بيراميدز على ملايين الدولارات منذ تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم 2024-2025، على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في الدور النهائي.

بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تُوج بها بيراميدز في الموسم الماضي، دفعته للمشاركة في بطولتين أخريين، نجح من خلالهما في الحصول على جوائز مالية كبيرة.

الجائزة الكبرى

وبعد خروج بيراميدز من نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال في الموسم الجاري، تظل دوري أبطال أفريقيا هي البطولة صاحبة العائد المالي الأكبر الذي حصل عليه الفريق في موسمين.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فريق بيراميدز جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، من فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أقل الجوائز المالية

وتأهل بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث واجه نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

ونجح نادي بيراميدز في الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، على استاد الدفاع الجوي، ليحصل على نصف مليون دولار فقط، تُضاف إلى الـ 4 ملايين دولار التي حصل عليها من دوري أبطال أفريقيا.

3 مباريات في انتركونتيننتال

وفي كأس انتركونتيننتال، خاض بيراميدز 3 مباريات أمام فرق من قارات مختلفة، حيث كانت البداية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، ثم الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وفلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس.

وفاز بيراميدز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب الدفاع الجوي، في الدور التمهيدي من كأس انتركونتيننتال، قبل أن يفوز على فريق أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بملعب الإنماء، ويُتوج بالبطولة القارية الثالثة، وهي كأس القارات الثلاث، فيما خسر من فلامنجو البرازيلي، بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال، على ملعب أحمد بن علي، في قطر، بهدفين دون رد.

وبعد خسارة بيراميدز بطولته القارية الأولى منذ الفوز بدوري أبطال أفريقيا، يكون قد حصل على 2 مليون دولار فقط، من مشاركته في كأس انتركونتيننتال، ليكون إجمالي ما حصل عليه بيراميدز من البطولات الثلاث التي حصل عليها هي 6.5 مليون دولار.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أفريقيا السوبر الأفريقي فلامنجو بيراميدز كأس انتركونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg