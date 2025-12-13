ملايين الدولارات.. ماذا جنى بيراميدز من 3 بطولات قارية؟

أنهى فلامنجو البرازيلي سلسلة جني ملايين الدولارات لبيراميدز، التي حصل عليها منذ تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في الموسم الماضي.

وحصل بيراميدز على ملايين الدولارات منذ تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم 2024-2025، على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في الدور النهائي.

بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تُوج بها بيراميدز في الموسم الماضي، دفعته للمشاركة في بطولتين أخريين، نجح من خلالهما في الحصول على جوائز مالية كبيرة.

الجائزة الكبرى

وبعد خروج بيراميدز من نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال في الموسم الجاري، تظل دوري أبطال أفريقيا هي البطولة صاحبة العائد المالي الأكبر الذي حصل عليه الفريق في موسمين.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فريق بيراميدز جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، من فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أقل الجوائز المالية

وتأهل بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث واجه نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

ونجح نادي بيراميدز في الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، على استاد الدفاع الجوي، ليحصل على نصف مليون دولار فقط، تُضاف إلى الـ 4 ملايين دولار التي حصل عليها من دوري أبطال أفريقيا.

3 مباريات في انتركونتيننتال

وفي كأس انتركونتيننتال، خاض بيراميدز 3 مباريات أمام فرق من قارات مختلفة، حيث كانت البداية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، ثم الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وفلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس.

وفاز بيراميدز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب الدفاع الجوي، في الدور التمهيدي من كأس انتركونتيننتال، قبل أن يفوز على فريق أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بملعب الإنماء، ويُتوج بالبطولة القارية الثالثة، وهي كأس القارات الثلاث، فيما خسر من فلامنجو البرازيلي، بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال، على ملعب أحمد بن علي، في قطر، بهدفين دون رد.

وبعد خسارة بيراميدز بطولته القارية الأولى منذ الفوز بدوري أبطال أفريقيا، يكون قد حصل على 2 مليون دولار فقط، من مشاركته في كأس انتركونتيننتال، ليكون إجمالي ما حصل عليه بيراميدز من البطولات الثلاث التي حصل عليها هي 6.5 مليون دولار.