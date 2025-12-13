علق الكرواتي يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز على الخسارة التي تلقاها من فريق فلامنجو البرازيلي، في مباراة كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025.

أول تعليق من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز من فلامنجو

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت الإخبارية": "خضنا مباراة جيدة، كنا نخوض مباراة أمام فريق كبير، كانوا رائعين ومنظمين للغاية".

وأضاف: "حاولنا على مدار اللقاء تسجيل الأهداف، أضعنا أكثر من فرصة، لكنهم سجلوا أهدافًا من كرات ثابتة، وهذا يحدث في كرة القدم بشكل طبيعي".

وخسر بيراميدز في مباراته أمام فلامنجو في إنتركونتيننتال بنتيجة 2-0، حيث فشل السماوي أن يحسم الصعود لخوض المباراة النهائية في البطولة أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 24 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وارتقى لها ليو بيريرا ولعبها بضربة رأسية قوية داخل شباك أحمد الشناوي، لتصبح النتيجة 1-0.

وحاول بيراميدز بفرصة في الدقيقة 43 بعد عرضية من محمد حمدي، إذ حاول ماييلي أن يخطف الكرة ولكن مرت من أمامه ووصلت سهلة في يد حارس فلامنجو.

وفي الشوط الثاني، عزز فلامنجو تقدمه بهدف جديد في الدقيقة 52 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وقابلها دانيلو بضربة رأسية قوية مرت من تحت يد أحمد الشناوي إلى داخل شباك بيراميدز، لتصبح النتيجة 2-0.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد خسارة فلامنجو

ومن المقرر أن يستعد بيراميدز لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة، في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، يوم السبت الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.