المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو.. موعد نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:13 م 13/12/2025
فلامنجو البرازيلي

فلامنجو البرازيلي

ضرب فلامنجو البرازيلي موعدًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتوج فلامنجو بلقب كأس التحدي بعدما فاز على بيراميدز بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وتقدم بيريرا بالهدف الأول لفلامنجو في الدقيقة الـ 24، وعزز دانيلو لويز دا سيلفا الهدف الثاني للفريق البرازيلي في الدقيقة الـ 52.

وتأهل بذلك فلامنجو إلى المباراة النهائية لكأس بطولة إنتركونتيننتال.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان (بطل أوروبا) مع فلامنجو البرازيلي يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر.

وسيقام نهائي كأس إنتر كونتيننتال على ملعب أحمد بن علي المونديالي بقطر.

وتنطلق أحداث المباراة النهائية بين فلامنجو وباريس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن بيراميدز اكتفى بالحصول على لقب القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025 بعدما فاز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.

باريس سان جيرمان فلامنجو بيراميدز كأس إنتركونتيننتال موعد نهائي كأس إنتركونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg