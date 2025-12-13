ضرب فلامنجو البرازيلي موعدًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتوج فلامنجو بلقب كأس التحدي بعدما فاز على بيراميدز بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وتقدم بيريرا بالهدف الأول لفلامنجو في الدقيقة الـ 24، وعزز دانيلو لويز دا سيلفا الهدف الثاني للفريق البرازيلي في الدقيقة الـ 52.

وتأهل بذلك فلامنجو إلى المباراة النهائية لكأس بطولة إنتركونتيننتال.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان (بطل أوروبا) مع فلامنجو البرازيلي يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر.

وسيقام نهائي كأس إنتر كونتيننتال على ملعب أحمد بن علي المونديالي بقطر.

وتنطلق أحداث المباراة النهائية بين فلامنجو وباريس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن بيراميدز اكتفى بالحصول على لقب القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025 بعدما فاز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.