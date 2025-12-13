يرى المدير الفني البرازيلي فيليبي لويس، مدرب نادي فلامنجو، أن فريقه قدم مباراة متكاملة في الفوز (2-0) على بيراميدز، موضحًا أنه جاهز لمواجهة أفضل فريق بالعالم في نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وتفوق فلامنجو على بيراميدز في لقاء أقيم على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

تصريحات مدرب فلامنجو بعد الفوز على بيراميدز

وقال لويس في تصريحات لقنوات بي إن سبورتس التليفزيونية: "نملك لاعبين قادرين على التسجيل من الكرات الثابتة، وهذا ما حدث.. لكننا أيضًا قدمنا مباراة متكاملة سواءً دفاعيًا أو هجوميًا، وكنا جيدين جدًا بالكرة ودونها".

وأضاف مدرب فلامنجو: "مواجهة باريس سان جيرمان ستكون مختلفة، لأن كل منافس مختلف عن الآخر".

قبل أن يختتم: "سنواجه أفضل فريق في العالم، بطل أوروبا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل الفوز بكأس إنتركونتيننتال للأندية".

يشار إلى أن نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 بين فلامنجو وباريس سان جيرمان، يقام الأربعاء المقبل 17 ديسمبر.